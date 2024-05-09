Рекорд дальності у 1500 км: по НПЗ у Башкирії вдарив дрон СБУ – джерело
Київ • УНН
Безпілотник СБУ завдав удару по нафтопереробному заводу "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані, пролетівши відстань 1500 км і пошкодивши установку каталітичного крекінгу.
Дрон СБУ "завітав" до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават". Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти та встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
У росії продовжується "вибухове" 9-те травня. Після нічної "бавовни" на двох нафтобазах у Краснодарському краї рф, зранку далекобійний дрон "завітав" і до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават". Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти
За даними наших джерел це був дрон Служби безпеки, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.
"Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших у росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів. СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають завдавати ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у російській башкирії дрон атакував підприємство газпром нафтохім салават. На одній з установок сталося задимлення.
Перед цим джерело УНН повідомляло, що "бавовна" на двох нафтобазах в селі юрівка біля анапи в краснодарському краї рф – це успішна операція ударних безпілотників СБУ.