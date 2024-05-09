Нічна "бавовна" в краснодарському краї рф: безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази
Київ • УНН
"Бавовна" на двох нафтобазах в селі юрівка біля анапи в краснодарському краї рф – це успішна операція ударних безпілотників СБУ.
"Бавовна" на двох нафтобазах в селі юрівка біля анапи в краснодарському краї рф – це успішна операція ударних безпілотників СБУ. Про це журналісту УНН повідомили поінформовані джерела.
Деталі
Так, вночі "бавовна" розквітла на двох нафтобазах в селі юрівка біля анапи в краснодарському краї рф. За даними наших джерел, це була успішна операція ударних безпілотників СБУ.
"Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова", - повідомив співрозмовник УНН.
Російськими пабліками ширяться відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини і понад 100 одиниць техніки, а це значить, що палає потужно.
"Сезон "бавовн" на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал росії для ведення війни", - зазначило поінформоване джерело.
Доповнення
Телеграм-канал ASTRA повідомляв, що дві нафтобази були атаковані безпілотниками за ніч у юрівці краснодарського краю у росії.