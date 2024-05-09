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Одразу дві нафтобази було атаковано за ніч у краснодарському краї рф - росЗМІ

Київ • УНН

 • 19990 перегляди

Дві нафтобази в Юрівці (Краснодарський край) зазнали нічної атаки безпілотників, які пошкодили резервуари і спричинили пожежу на одному з об'єктів.

Дві нафтобази були атаковані безпілотниками за ніч у юрівці краснодарського краю у росії. Про це пише російський телеграм-канал ASTRA, передає УНН.

Деталі

"У ніч на 9 травня в селі юрівка безпілотники атакували одразу 2 нафтобази, які розташовані приблизно за 2 кілометри одна від одної. Так, один безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Лукойл", унаслідок чого один резервуар із нафтою було пошкоджено, стався витік палива, пожежа не виникла", - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ще 7 безпілотників атакували вже сусідню нафтобазу - ТОВ "Темп", вона спеціалізується на зберіганні мазуту. Загорілися 3 цистерни з мазутом.

Доповнення

Раніше в Росії заявляли про атаку БпЛА на нафтобазу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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