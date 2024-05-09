Сразу две нефтебазы были атакованы за ночь в краснодарском крае рф - росСМИ

Две нефтебазы были атакованы беспилотниками за ночь в Юровке Краснодарского края россии. Об этом пишет российский телеграм-канал ASTRA, передает УНН.

Детали

"В ночь на 9 мая в селе юровка беспилотники атаковали сразу 2 нефтебазы, которые находятся приблизительно в 2 километрах друг от друга. Так, один беспилотник атаковал нефтебазу ООО "Лукойл", в результате чего один резервуар с нефтью был поврежден, произошла утечка топлива, пожар не возник", - говориться в сообщении.

Также сообщается, что ещё 7 беспилотников атаковали уже соседнюю нефтебазу - ООО "Темп", она специализируется на хранении мазута. Загорелись 3 цистерны с мазутом.

Дополнение

Ранее в россии заявляли об атаке БпЛА на нефтебазу.