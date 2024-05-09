В России заявили об атаке украинских БпЛА на нефтебазу

В на но 9 мая беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ. Об этом сообщает российская служба ВВС, пишет УНН.

Детали

росСМИ телеграм-каналы сообщили, что ВСУ совершили попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью БпЛА, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Впоследствии российские власти, в частности оперштаб Краснодарского края, подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке.

В сообщении оперативного штаба, в частности, отметили: "Около 6 БпЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров".

В тушении пожара, согласно этому сообщению, участвуют 62 человека и 20 единиц техники; на месте находится мэр Анапы Василий Швец.

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