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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России заявили об атаке украинских БпЛА на нефтебазу

В России заявили об атаке украинских БпЛА на нефтебазу

Киев  •  УНН

9 мая 2024, 01:16  •  1214 просмотра

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Украинские беспилотники атаковали и вызвали пожар на нефтебазе в российском селе Юрьевка вблизи Анапы.

В на но 9 мая беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ. Об этом сообщает российская служба ВВС, пишет УНН.

Детали

росСМИ телеграм-каналы сообщили, что ВСУ совершили попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью БпЛА, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Впоследствии российские власти, в частности оперштаб Краснодарского края, подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке.

В сообщении оперативного штаба, в частности, отметили: "Около 6 БпЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров".

В тушении пожара, согласно этому сообщению, участвуют 62 человека и 20 единиц техники; на месте находится мэр Анапы Василий Швец.

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