У Росії заявили про атаку українських БпЛА на нафтобазу
Київ • УНН
Українські безпілотники атакували і спричинили пожежу на нафтобазі в російському селі Юр'ївка поблизу Анапи.
У на ні 9 травня безпілотники атакували нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ. Про це повідомляє російська служба ВВС, пише УНН.
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росЗМІ телеграм-канали повідомили, що ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА, повідомили в оперштабі Краснодарського краю.
Згодом російська влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.
У повідомленні оперативного штабу, зокрема, заначили: "Близько 6 БпЛА були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів".
У гасінні пожежі, згідно з цим повідомленням, беруть участь 62 людини і 20 одиниць техніки; на місці перебуває мер Анапи Василь Швець.
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