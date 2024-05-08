У Луганську з вечора палає нафтобаза: інфраструктура окупантів зруйнована - ОВА
Київ • УНН
В окупованому Луганську загорілася нафтобаза, знищивши нафтопродукти та інфраструктуру окупантів.
У тимчасово окупованому Луганську у вівторок ввечері, 7 травня, зайнялась місцева нафтобаза. Наразі вона щ едосі палає. На нафтобазі вигоріли продукти переробки та зруйнована інфраструктура окупантів, повідомив у середу голова Луганської ОВА Артем Лисого, передає УНН.
Палало ввечері – догорає зранку. Рятувальники у Луганську не змогли впоратися з наслідками займання, яке вчора увечері виникло на місцевій нафтобазі. Продукти переробки вигоріли, інфраструктура зруйнована – окупанти шукають винуватців. Кажуть, що ЗСУ
Як вказав Лисогор, загарбники самі знають, що відновлювати такі об’єкти їм ніхто не буде. А заправляти російську військову техніку стане набагато складніше.
Тож росіянам, за словами начальника ОВА, доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту.
Нагадаємо
Пізно ввечері 7 травня у тимчасово окупованому Луганську лунали вибухи та почалася пожежа. Відповідні відео з’явились у місцевих пабліках. Окупанти заявили про обстріл нафтобази.