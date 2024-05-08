В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА
Киев • УНН
В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза, уничтожив нефтепродукты и инфраструктуру оккупантов.
Во временно оккупированном Луганске во вторник вечером, 7 мая, загорелась местная нефтебаза. Сейчас она до сих пор пылает. На нефтебазе выгорели продукты переработки и разрушена инфраструктура оккупантов, сообщил в среду председатель Луганской ОВА Артем Лысого, передает УНН.
Пылало вечером - догорает утром. Спасатели в Луганске не смогли справиться с последствиями возгорания, которое вчера вечером возникло на местной нефтебазе. Продукты переработки выгорели, инфраструктура разрушена - оккупанты ищут виновников. Говорят, что ВСУ
Как указал Лысогор, захватчики сами знают, что восстанавливать такие объекты им никто не будет. А заправлять российскую военную технику станет намного сложнее.
Поэтому россиянам, по словам начальника ОВА, придется прокладывать новую логистическую цепь и хранить топливо еще дальше от линии фронта.
Напомним
Поздно вечером 7 мая во временно оккупированном Луганске раздавались взрывы и начался пожар. Соответствующие видео появились в местных пабликах. Оккупанты заявили об обстреле нефтебазы.
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