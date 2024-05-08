У Луганську вибухи і масштабна пожежа через удар по нафтобазі - ЗМІ

Пізно ввечері 7 травня у тимчасово окупованому Луганську лунали вибухи та почалася пожежа. Відповідні відео з’явились у місцевих пабліках. Окупанти заявили про обстріл нафтобази, передає УНН.

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Про декілька вибухів повідомили російські медіа, у мережі ширились відео із масштабною пожежею.

Пізніше ватажок терористичної організації ЛНР Леонід Пасічник заявив, що обстріляно нафтобазу, пожежу намагаються загасити.

Офіційних коментарів від представників Сил безпеки і оборони України поки не було.

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