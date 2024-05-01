Атака на рязанський НПЗ: горіла установка первинної переробки нафти
Київ • УНН
Установка первинної переробки нафти загорілася після атаки безпілотників Головного управління розвідки Міноборони України на нафтопереробний завод у рязані, росія.
Після нічної атаки ГУР на нафтопереробний завод у рязані, що в рф, загорілась установка первинної переробки нафти, повідомляє ASTRA, пише УНН.
Деталі
Як визначається, під час атаки один безпілотник упав на території заводу, внаслідок чого загорілася ЕЛОУ-АВТ - установка первинної переробки нафти.
Постраждалих внаслідок атаки БПЛА нібито немає.
Доповнення
В ніч на 1 травня у росії БПЛА атакували нафтопереробний завод у рязанській області.
УНН із посиланням на свої джерела повідомляв, що рязанський нафтопереробний завод в росії було вражено внаслідок операції ГУР МОУ.