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Атака на рязанський НПЗ: горіла установка первинної переробки нафти

Київ • УНН

 • 17834 перегляди

Установка первинної переробки нафти загорілася після атаки безпілотників Головного управління розвідки Міноборони України на нафтопереробний завод у рязані, росія.

Після нічної атаки ГУР на нафтопереробний завод у рязані, що в рф, загорілась  установка первинної переробки нафти, повідомляє ASTRA, пише УНН

Деталі 

Як визначається, під час атаки один безпілотник упав на території заводу, внаслідок чого загорілася ЕЛОУ-АВТ - установка первинної переробки нафти. 

Постраждалих внаслідок атаки БПЛА нібито немає.

Доповнення 

В ніч на 1 травня у росії БПЛА атакували нафтопереробний завод у рязанській області.

УНН із посиланням на свої джерела повідомляв, що рязанський нафтопереробний завод в росії було вражено внаслідок операції ГУР МОУ.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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