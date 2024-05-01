Атака на рязанский НПЗ: горела установка первичной переработки нефти

После ночной атаки ГУР на нефтеперерабатывающий завод в рязани, что в рф, загорелась установка первичной переработки нефти, сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

Как определяется, во время атаки один беспилотник упал на территории завода, в результате чего загорелась ЭЛОУ-АВТ - установка первичной переработки нефти.

Пострадавших в результате атаки БПЛА якобы нет.

Дополнение

В ночь на 1 мая в россии БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в рязанской области.

УНН со ссылкой на свои источники сообщал, что рязанский нефтеперерабатывающий завод в России был поражен в результате операции ГУР МОУ.