В Луганске взрывы и масштабный пожар из-за удара по нефтебазе - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  107333 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  106519 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  110413 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  160539 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  107539 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119285 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119990 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120508 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228810 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211943 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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Вакцину AstraZeneca изымают с рынка по всему миру

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Валютная либерализация будет стоить Украине около 5-5,5 млрд долларов - Пышный

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  173145 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  283476 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  440827 просмотра

В Луганске взрывы и масштабный пожар из-за удара по нефтебазе - СМИ

Во временно оккупированном Луганске произошли взрывы и масштабный пожар, оккупанты заявили об ударе по нефтебазе.

Война •   •  2730 просмотра
В Луганске взрывы и масштабный пожар из-за удара по нефтебазе - СМИ

Решение о конфискации замороженных активов РФ примут через несколько недель

Euroclear примет решение о конфискации 87-89% доходов от замороженных российских активов на сумму 2-3 млрд евро в ближайшие недели.

Война •   •  4526 просмотра
Решение о конфискации замороженных активов РФ примут через несколько недель

В Харькове был слышен взрыв

В Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города, на фоне сообщений об обстрелах и атаках беспилотников "Шахид" на город.

Война •   •  5554 просмотра
В Харькове был слышен взрыв

На Полтавщине раздаются взрывы

В Полтавской области из-за вражеских обстрелов раздавались взрывы, глава областной военной администрации подтвердил факт обстрелов и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Война •   •  5776 просмотра
На Полтавщине раздаются взрывы

В России объявили в розыск экс-депутата Верховной рады Игоря Мирошниченко

Россия объявила в розыск бывшего народного депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко по неустановленным причинам по статье Уголовного кодекса РФ.

политика •   •  5998 просмотра
В России объявили в розыск экс-депутата Верховной рады Игоря Мирошниченко

Глава ЦРУ едет в Израиль - Reuters

Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими официальными лицами на фоне усилий, направленных на прекращение огня в Газе и возможный обмен заложниками.

политика •   •  6743 просмотра
Глава ЦРУ едет в Израиль - Reuters

На войне в Украине погибли двое грузинских бойцов

Двое грузинских солдат из подразделения "Черный орел" погибли в боях под Авдеевкой, Украина.

Общество •   •  7602 просмотра
На войне в Украине погибли двое грузинских бойцов

Вакцину AstraZeneca изымают с рынка по всему миру

AstraZeneca отозвала свою вакцину против COVID-19 с мирового рынка из-за рыночных причин и замену ее обновленными вакцинами против новых вариантов, признав, что она может вызвать серьезные побочные эффекты, такие как образование тромбов.

COVID-19 •   •  6688 просмотра
Вакцину AstraZeneca изымают с рынка по всему миру

Румыния рассмотрит поставку Украине системы ПВО Patriot - Bloomberg

Румыния рассмотрит возможность поставки Украине одного из своих комплексов противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских воздушных атак, заявил президент Клаус Йоханнис после встречи с президентом США Джо Байденом.

Война •   •  8117 просмотра
Румыния рассмотрит поставку Украине системы ПВО Patriot - Bloomberg

На Лиманском направлении ВСУ улучшили тактическое положение - спикер ОСУВ Хортица

Вооруженные силы Украины достигли прогресса на Лиманском направлении, улучшив тактическую ситуацию в районе Серебрянского лесничества, сообщил спикер Хортицкого регионального военного командования.

Война •   •  8116 просмотра
На Лиманском направлении ВСУ улучшили тактическое положение - спикер ОСУВ Хортица