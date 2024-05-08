В Луганске взрывы и масштабный пожар из-за удара по нефтебазе - СМИ

Поздно вечером 7 мая во временно оккупированном Луганске раздавались взрывы и начался пожар. Соответствующие видео появились в местных пабликах. Оккупанты заявили об обстреле нефтебазы, передает УНН.

Детали

О нескольких взрывах сообщили российские медиа, в сети распространялись видео с масштабным пожаром.

Позже главарь террористической организации ЛНР Леонид Пасечник заявил, что обстреляна нефтебаза, пожар пытаются потушить.

Официальных комментариев от представителей Сил безопасности и обороны Украины пока не было.

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