Ночной "хлопок" в краснодарском крае рф: беспилотники СБУ поразили две перевалочные нефтебазы

"Хлопок" на двух нефтебазах в селе юровка возле анапы в краснодарском крае рф - это успешная операция ударных беспилотников СБУ. Об этом журналисту УНН сообщили информированные источники.

Детали

Так, ночью "хлопок" расцвел на двух нефтебазах в селе юровка возле анапы в краснодарском крае рф. По данным наших источников, это была успешная операция ударных беспилотников СБУ.

"Эти нефтебазы являются перевалочными для поставки топлива российским войскам в Крыму, поскольку находятся неподалеку от полуострова", - сообщил собеседник УНН.

Российскими пабликами распространяются видео пожаров, которые возникли в результате прилетов. Местные власти говорят, что их ликвидируют 62 человека и более 100 единиц техники, а это значит, что горит мощно.

"Сезон "хлопков" на российских НПЗ и нефтебазах в разгаре. СБУ и в дальнейшем будет уменьшать экономический и логистический потенциал россии для ведения войны", - отметил информированный источник.

Дополнение

Телеграмм-канал ASTRA сообщал, что две нефтебазы были атакованы беспилотниками за ночь в юровке краснодарского края в россии.