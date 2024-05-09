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У башкирії дрон атакував нафтопереробний завод газпрому

У башкирії дрон атакував нафтопереробний завод газпрому

Київ • УНН

 • 15203 перегляди

Безпілотник атакував і пошкодив установку на нафтопереробному заводі "газпром нафтохім салават" у російському регіоні башкирія, що за 1700 км від українського кордону.

У російській башкирії дрон атакував підприємство газпром нафтохім салават. На одній з установок сталося задимлення, повідомив керівник республіки башкортостан радій хабіров, передає УНН.

Деталі

За його словами, підприємство, яке належить газпрому в місті салават, працює в штатному режимі, оскільки руйнування невеликі.

На місце приїхали екстрені служби та керівники силових відомств.

Telegram-канал BAZA пише, що внаслідок атаки і пожежі на підприємстві постраждалих немає.

газпром нафтохім салават є одним із найбільших у росії виробничих комплексів нафтопереробки і нафтохімії, спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

Місто салават у республіці башкортостан розташоване приблизно за 1700 кілометрів від українського кордону.

Нагадаємо

В краснодарському краї рф безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази. російськими пабліками ширяться відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини і понад 100 одиниць техніки, а це значить, що палає потужно.

Вночі безпілотники атакували НПЗ в рязанській області рф01.05.24, 06:55 • 21474 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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