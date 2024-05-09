В башкирии дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод газпрома

В российской башкирии дрон атаковал предприятие газпром нефтехим салават. На одной из установок произошло задымление, сообщил руководитель республики башкортостан радий хабиров, передает УНН.

Детали

По его словам, предприятие, которое принадлежит газпрому в городе салават, работает в штатном режиме, поскольку разрушения небольшие.

На место приехали экстренные службы и руководители силовых ведомств.

Telegram-канал BAZA пишет, что в результате атаки и пожара на предприятии пострадавших нет.

газпром нефтехим салават является одним из крупнейших в россии производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.

Город салават в республике башкортостан расположен примерно в 1700 километрах от украинской границы.

Напомним

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