Ночью беспилотники атаковали НПЗ в рязанской области рф

В ночь на 1 мая в России БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в рязанской области. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Очевидцы говорят, что ночью слышали гул беспилотников, после чего прозвучало два взрыва. Сейчас на своде работают спасательные службы, предварительно пострадавших нет.

Официально ни москва, ни местные власти пока ситуацию не комментировали. Однако губернатор рязанской области признал, что ночью регион атаковали беспилотники.

Напомним,

Ночью также раздавались взрывы в воронежской области рф, там местные власти тоже предупредили об угрозе атаки БПЛА.