Рекорд дальности в 1500 км: по НПЗ в Башкирии ударил дрон СБУ - источник
Киев • УНН
Беспилотник СБУ нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, пролетев расстояние 1500 км и повредив установку каталитического крекинга.
Дрон СБУ "посетил" республику Башкортостан, где поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават". Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти и установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
В России продолжается "взрывное" 9-е мая. После ночного "хлопка" на двух нефтебазах в Краснодарском крае рф, утром дальнобойный дрон "посетил" и в республику Башкортостан, где поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават". Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти
По данным наших источников это был дрон Службы безопасности, который установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км.
"Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших в России производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов. СБУ в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Это значит, что российские НПЗ и нефтебазы, которые работают на ВПК, не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу
Дополнение
Ранее сообщалось, что в российской башкирии дрон атаковал предприятие газпром нефтехим салават. На одной из установок произошло задымление.
Перед этим источник УНН сообщал, что "хлопок" на двух нефтебазах в селе Юровка возле анапы в краснодарском крае рф - это успешная операция ударных беспилотников СБУ.
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