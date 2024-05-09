Рекорд дальности в 1500 км: по НПЗ в Башкирии ударил дрон СБУ - источник

Дрон СБУ "посетил" республику Башкортостан, где поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават". Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти и установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

В России продолжается "взрывное" 9-е мая. После ночного "хлопка" на двух нефтебазах в Краснодарском крае рф, утром дальнобойный дрон "посетил" и в республику Башкортостан, где поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават". Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти - сообщил собеседник УНН.

По данным наших источников это был дрон Службы безопасности, который установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км.

"Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших в России производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов. СБУ в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Это значит, что российские НПЗ и нефтебазы, которые работают на ВПК, не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу - отметил информированный источник.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в российской башкирии дрон атаковал предприятие газпром нефтехим салават. На одной из установок произошло задымление.

Перед этим источник УНН сообщал, что "хлопок" на двух нефтебазах в селе Юровка возле анапы в краснодарском крае рф - это успешная операция ударных беспилотников СБУ.