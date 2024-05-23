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"Ми щодня вдосконалюємось": Малюк розповів, як СБУ адаптувала РСЗВ "Град" до морського дрона "Sea Baby"

"Ми щодня вдосконалюємось": Малюк розповів, як СБУ адаптувала РСЗВ "Град" до морського дрона "Sea Baby"

Київ • УНН

 • 15145 перегляди

Служба безпеки України озброїла морські безпілотники Sea Baby реактивними системами залпового вогню, впроваджуючи найкращі військово-технічні рішення для знищення ворога.

Служба безпеки України щодня вдосконалюється, щоб впроваджувати кращі військово-технологічні рішення для знищення ворога. Черговим свідченням цього є оснащення морських дронів "Sea Baby" реактивними системами залпового вогню. Про це, виступаючи на  під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24, розповів голова СБУ Василь Малюк, передає УНН.

Деталі 

Використання надводних морських бойових дронів – це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося

- заявив Малюк. 

За його словами, вперше СБУ використала дрон "Sea Baby", оснащений реактивними системами залпового вогню "Град", у грудні 2023 року.

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Малюк підкреслив, що "Sea Baby" - це багатоцільові платформи, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Серед іншого дрон ефективно виконує дистанційне мінування. І, за словами очільника СБУ, таким чином було вражено вже 4 ворожі кораблі.

Доповнення

Василь Малюк розповів, що історія застосування надводних дронів розпочалася у 2022 році. Тоді СБУ першою використала надводні безпілотники у своїх спецопераціях.

Згодом до нас приєдналися побратими з ГУР і ВМСУ. І сьогодні у нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк"

- каже голова СБУ.

З допомогою дронів, оснащених РСЗВ, спецслужба може суттєво збільшити перелік потенційних цілей на морі.

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Також Малюк вкотре зауважив, що однією з пріоритетних цілей, Кримський міст, який вже двічі був уражений СБУ, в тому числі з допомогою морських дронів "Sea Baby".

Нагадаємо

Окрім морських безпілотників СБУ активно застосовує традиційні БПЛА. Так на початку місяця дрон СБУ "завітав" до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават".

Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти та встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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vasyl-maliukВасиль Малюк
viiskovo-morski-syly-ukrainyВійськово-морські сили України
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