Исторический удар: морской дрон Magura V5 впервые сбил вражескую воздушную цель - вертолет Ми-8

31 декабря воины ГУР впервые в мире уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью морского дрона Magura V5, еще один вертолет был поражен. Об этом во вторник сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.

31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины «Group 13» впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 «SeeDragon» уничтожен российский вертолет Ми-8 - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

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