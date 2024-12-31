Історичний удар: морський дрон Magura V5 вперше збив ворожу повітряну ціль - гелікоптер Мі-8

31 грудня воїни ГУР вперше у світі знищили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою морського дрона Magura V5, ще один гелікоптер був уражений. Про це у вівторок повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8 - йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

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