Історичний удар: морський дрон Magura V5 вперше збив ворожу повітряну ціль - гелікоптер Мі-8
Київ • УНН
Морський дрон Magura V5 з ракетами Р-73 "SeeDragon" знищив російський гелікоптер Мі-8 біля мису Тарханкут. Другий ворожий гелікоптер був пошкоджений та зміг дістатися аеродрому.
31 грудня воїни ГУР вперше у світі знищили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою морського дрона Magura V5, ще один гелікоптер був уражений. Про це у вівторок повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8
Зазначається, що ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.
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