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Дрони СБУ успішно відпрацювали по ключовим оборонним заводам рф - "Базальту" та "Сплаву"

Київ • УНН

 • 4748 перегляди

Українські дрони СБУ уразили два заводи ВПК в росії: "Базальт" на Московщині та "Сплав" в Тулі. Росіяни ввели план "Ковер", закривши аеропорти.

Дрони СБУ успішно відпрацювали по ключовим оборонним заводам рф - "Базальту" та "Сплаву"

Далекобійні дрони СБУ цієї ночі уразили два заводи ВПК в російському тилу. Йдеться про заводи "Базальт" та "Сплав". Про це повідомили УНН джерела в СБУ.

Цієї ночі далекобійні дрони СБУ уразили два заводи ВПК в російському тилу. Бавовна "завітала" на "Базальт" — головне оборонне підприємство рф з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії рф (красноармійськ, московська обл.) 

- повідомив співрозмовник.

Зазначається, що там місцеві жителі нарахували щонайменше 7 вибухів, після яких розпочалася пожежа.

А також на завод "Сплав" — єдине в рф підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони (м. тула). Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення 

- повідомило джерело в СБУ.

Окрім того, джерела зазначили, що рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території московської області "план ковер", який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс. Авіакомпанії скасували сотні рейсів.

На відміну від росіян, які б’ють по житловим багатоповерхівкам у мирних містах, СБУ працює чітко по військовим об’єктам, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей росії триватиме й надалі 

- повідомило поінформоване джерело в СБУ.

У рф уражено важливі об'єкти оборонної промисловості - ЦПД РНБО 07.05.25, 09:24 • 6320 переглядiв

Доповнення

6 травня у низці міст росії закрили аеропорти, а в москві ввели план "килим". Мер москви заявив про атаку українських безпілотників, які нібито збито у підмосков'ї.

Анна Мурашко

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