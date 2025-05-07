Дроны СБУ успешно отработали по ключевым оборонным заводам рф - "Базальту" и "Сплаву"
Киев • УНН
Украинские дроны СБУ поразили два завода ВПК в россии: "Базальт" в Московской области и "Сплав" в Туле. Россияне ввели план "Ковер", закрыв аэропорты.
Дальнобойные дроны СБУ этой ночью поразили два завода ВПК в российском тылу. Речь идет о заводах "Базальт" и "Сплав". Об этом сообщили УНН источники в СБУ.
Этой ночью дальнобойные дроны СБУ поразили два завода ВПК в российском тылу. Бавовна "посетила" "Базальт" — главное оборонное предприятие рф по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск армии рф (красноармейск, московская обл.)
Отмечается, что там местные жители насчитали не менее 7 взрывов, после которых начался пожар.
А также на завод "Сплав" — единственное в рф предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны (г. тула). После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление
Кроме того, источники отметили, что движение украинских беспилотников заставило россиян ввести на территории московской области "план ковер", который предусматривает закрытие аэропортов. Это создало транспортный коллапс. Авиакомпании отменили сотни рейсов.
В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу осуществлять вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей россии будет продолжаться и в дальнейшем
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6 мая в ряде городов россии закрыли аэропорты, а в москве ввели план "ковер". Мэр москвы заявил об атаке украинских беспилотников, которые якобы сбиты в подмосковье.