Дальнобойные дроны СБУ этой ночью поразили два завода ВПК в российском тылу. Речь идет о заводах "Базальт" и "Сплав". Об этом сообщили УНН источники в СБУ.

Этой ночью дальнобойные дроны СБУ поразили два завода ВПК в российском тылу. Бавовна "посетила" "Базальт" — главное оборонное предприятие рф по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск армии рф (красноармейск, московская обл.)

Отмечается, что там местные жители насчитали не менее 7 взрывов, после которых начался пожар.

А также на завод "Сплав" — единственное в рф предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны (г. тула). После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление

Кроме того, источники отметили, что движение украинских беспилотников заставило россиян ввести на территории московской области "план ковер", который предусматривает закрытие аэропортов. Это создало транспортный коллапс. Авиакомпании отменили сотни рейсов.

В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу осуществлять вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей россии будет продолжаться и в дальнейшем