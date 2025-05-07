Дроны СБУ успешно отработали по ключевым оборонным заводам рф - "Базальту" и "Сплаву"

$41.450.15
46.960.22
ukenru
Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений
Эксклюзив
15:37 • 3860 просмотра

Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений

Эксклюзив
15:25 • 8434 просмотра

Комитетская работа: сколько зарабатывают и как изменились зарплаты глав и руководителей секретариатов комитетов ВР

Эксклюзив
14:38 • 13577 просмотра

"Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot": эксперт объяснил, как работает ПВО и в чем нуждается Украина

Эксклюзив
14:35 • 20854 просмотра

В Киеве взорвался терминал «ПриватБанка»: чудом обошлось без жертв – видео

Эксклюзив
13:29 • 22227 просмотра

Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

Эксклюзив
13:20 • 28198 просмотра

На каком этапе введения электронной оплаты в маршрутках в Киеве - ответ КГГА

Эксклюзив
10:29 • 70548 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

10:06 • 81449 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
7 мая, 09:50 • 77033 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
7 мая, 09:39 • 70874 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2м/с
37%
746 мм
Популярные новости

Житомирская область подверглась атаке рф "шахедами": показали последствия

7 мая, 06:00 • 28169 просмотра

Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр

7 мая, 06:57 • 41771 просмотра

В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия

7 мая, 07:16 • 55402 просмотра

Мать и сын погибли в результате российской атаки по Киеву, женщина не дожила до дня рождения

7 мая, 07:42 • 27072 просмотра

В оккупированном Северодонецке провалили кремлевскую "показуху" к 9 мая - ЦПД

13:08 • 11800 просмотра
публикации

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

10:29 • 70555 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

10:06 • 81458 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

7 мая, 09:50 • 77041 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

7 мая, 09:39 • 70881 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 101208 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

13:49 • 9210 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 56854 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 106896 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 103536 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 114603 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

Дроны СБУ успешно отработали по ключевым оборонным заводам рф - "Базальту" и "Сплаву"

Киев • УНН

 • 3948 просмотра

Украинские дроны СБУ поразили два завода ВПК в россии: "Базальт" в Московской области и "Сплав" в Туле. Россияне ввели план "Ковер", закрыв аэропорты.

Дроны СБУ успешно отработали по ключевым оборонным заводам рф - "Базальту" и "Сплаву"

Дальнобойные дроны СБУ этой ночью поразили два завода ВПК в российском тылу. Речь идет о заводах "Базальт" и "Сплав". Об этом сообщили УНН источники в СБУ.

Этой ночью дальнобойные дроны СБУ поразили два завода ВПК в российском тылу. Бавовна "посетила" "Базальт" — главное оборонное предприятие рф по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск армии рф (красноармейск, московская обл.) 

- сообщил собеседник.

Отмечается, что там местные жители насчитали не менее 7 взрывов, после которых начался пожар.

А также на завод "Сплав" — единственное в рф предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны (г. тула). После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление 

- сообщил источник в СБУ.

Кроме того, источники отметили, что движение украинских беспилотников заставило россиян ввести на территории московской области "план ковер", который предусматривает закрытие аэропортов. Это создало транспортный коллапс. Авиакомпании отменили сотни рейсов.

В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу осуществлять вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей россии будет продолжаться и в дальнейшем 

- сообщил информированный источник в СБУ.

В рф поражены важные объекты оборонной промышленности – ЦПД СНБО07.05.25, 09:24 • 6284 просмотра

Дополнение

6 мая в ряде городов россии закрыли аэропорты, а в москве ввели план "ковер". Мэр москвы заявил об атаке украинских беспилотников, которые якобы сбиты в подмосковье.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Украина
Brent
$61.73
Bitcoin
$96,935.50
S&P 500
$5,611.65
Tesla
$274.17
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,394.15
Ethereum
$1,822.48