12 образцов автотехники допущено к эксплуатации, более 60% украинского производства - Минобороны

В апреле 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны 12 образцов автомобильной техники различного назначения. Более 60 процентов из них – украинского производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Детали

Всего с начала 2025 года для нужд Сил обороны кодифицировано и допущено к эксплуатации в общей сложности более 50 образцов автомобильной техники. По словам заместителя министра обороны Валерия Чуркина, речь идет о колесных эвакуационных тягачах-транспортерах, седельных тягачах, автотранспорте для перевозки габаритных грузов, а также о современных вездеходных шасси для широкого спектра применения, автокранах, автобусах, легковых пикапах и т.д.

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Мобильность войска, оперативное выполнение задач по логистике зависит от имеющегося автомобильного парка техники. Отечественные производители уже освоили производство отдельных образцов автотехники. Войску нужно больше современной автотехники с широкими функциональными возможностями – заявил Чуркин.

Напомним

Минобороны официально кодифицировало и допустило к эксплуатации три модификации гладкоствольных помповых ружей 12 калибра. Они предназначены для выполнения широкого спектра тактических задач.