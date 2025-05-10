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Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом
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12 образцов автотехники допущено к эксплуатации, более 60% украинского производства - Минобороны

Киев • УНН

 • 96 просмотра

С начала 2025 года более 50 образцов автотехники кодифицированы и допущены к эксплуатации в Силах обороны. Большинство из них – украинского производства, включая тягачи, грузовики и шасси.

12 образцов автотехники допущено к эксплуатации, более 60% украинского производства - Минобороны

В апреле 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны 12 образцов автомобильной техники различного назначения. Более 60 процентов из них – украинского производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Детали

Всего с начала 2025 года для нужд Сил обороны кодифицировано и допущено к эксплуатации в общей сложности более 50 образцов автомобильной техники. По словам заместителя министра обороны Валерия Чуркина, речь идет о колесных эвакуационных тягачах-транспортерах, седельных тягачах, автотранспорте для перевозки габаритных грузов, а также о современных вездеходных шасси для широкого спектра применения, автокранах, автобусах, легковых пикапах и т.д.

Украинские компании могут производить до 10 миллионов БПЛА в год: названы условия08.05.25, 11:51 • 43690 просмотров

Мобильность войска, оперативное выполнение задач по логистике зависит от имеющегося автомобильного парка техники. Отечественные производители уже освоили производство отдельных образцов автотехники. Войску нужно больше современной  автотехники с широкими функциональными возможностями

– заявил Чуркин.

Напомним

Минобороны официально кодифицировало и допустило к эксплуатации три модификации гладкоствольных помповых ружей 12 калибра. Они предназначены для выполнения широкого спектра тактических задач.

Евгений Устименко

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