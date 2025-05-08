Сили оборони України отримають нові помпові рушниці: Міноборони допустило до експлуатації три модифікації

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови
Ексклюзив
08:51 • 19128 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

07:53 • 36391 перегляди

Мінекономіки розраховує, що інвестфонд зі США запрацює впродовж кількох тижнів

Ексклюзив
07:22 • 36489 перегляди

Весняні заморозки в Україні: експерти пояснили, як це вплине на врожай плодових дерев та ціни

8 травня, 03:10 • 43341 перегляди

8 травня: День пам’яті та примирення

7 травня, 19:04 • 57919 перегляди

У Ватикані чорний дим: кардинали не обрали Папу Римського з першого разу

7 травня, 18:29 • 90412 перегляди

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

Ексклюзив
7 травня, 15:37 • 56722 перегляди

Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал

Ексклюзив
7 травня, 15:25 • 62727 перегляди

Комітетська робота: скільки заробляють і як змінилися зарплати голів та керівників секретаріатів комітетів ВР

Ексклюзив
7 травня, 14:38 • 51038 перегляди

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

Ексклюзив
7 травня, 14:35 • 53857 перегляди

У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
2.9м/с
38%
749 мм
Популярнi новини

Напад із сокирою у Варшавському університеті: є загибла та поранений

8 травня, 01:26 • 43225 перегляди

путін відмовив кадирову у відставці з посади глави Чечні - ISW

8 травня, 02:39 • 41933 перегляди

КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: деталі

8 травня, 03:03 • 45228 перегляди

Копалини сам не видобуватиме: у Мінекономіки пояснили, як працюватиме інвестиційний фонд за угодою зі США

07:10 • 21221 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

07:43 • 46529 перегляди
Публікації

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

07:43 • 47082 перегляди

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

7 травня, 18:29 • 90421 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

7 травня, 10:29 • 130697 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

7 травня, 10:06 • 131882 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту
Ексклюзив

7 травня, 09:50 • 123535 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

09:29 • 9930 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

08:37 • 13673 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 44285 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 75549 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 124897 перегляди
Актуальне

Facebook

Старлінк

SpaceX Starship

MIM-104 Patriot

The New York Times

Сили оборони України отримають нові помпові рушниці: Міноборони допустило до експлуатації три модифікації

Київ • УНН

 • 4468 перегляди

Міноборони офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації три модифікації гладкоствольних помпових рушниць 12 калібру. Вони призначені для виконання широкого спектра тактичних завдань.

Сили оборони України отримають нові помпові рушниці: Міноборони допустило до експлуатації три модифікації

Сили оборони України поповнять арсенал трьома модифікаціями вітчизняних гладкоствольних помпових рушниць. Міністерство оборони офіційно кодифікувало ці зразки та допустило їх до експлуатації. Про це повідомили на сайті міністерства, пише УНН.

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони відразу три модифікації гладкоствольних помпових рушниць вітчизняного виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки

- повідомляє МОУ.

За інформацією, нові вітчизняні помпові рушниці 12 калібру призначені для виконання широкого спектра тактичних завдань.

В такій зброї використовується патрони із довжиною гільзи 76 міліметрів, які можуть споряджатися кулями чи дробом. 

До Дня піхотинця у МЗС відкрили виставку сучасної зброї та арт-інсталяцію: фото 06.05.25, 19:29 • 9570 переглядiв

Зброя вирізняється ефективністю, зокрема у ближньому бою, простотою в експлуатації та надійністю. Такі стволи дуже доречні для піхотинців (як допоміжна зброя) у бою в щільній міській забудові чи вузькому окопі. Крім того, у російсько-українській війні помпові рушниці також демонструють ефективність як засіб протидії ворожим дронам-камікадзе. Споряджена набоями з дробом рушниця активно застосовується для знищення БпЛА на малій відстані, особливо під час їхнього заходу на ціль

- йдеться у повідомленні.

До того ж, як зазначили в МОУ українські помповики компактні, оснащені рейками Пікатінні для монтування допоміжного приладдя: ручок перенесення вогню,  коліматорних прицілів, ліхтарів, лазерних цілевказівників тощо. 

Компактність зброї забезпечується складними або телескопічними прикладами, які регулюються під анатомічні параметри стрільця

-повідомляє міністерство.

Також в Міноборони додали, що в Україні почали за ліцензією серійно виробляти стрілецьку зброю західних моделей. Наприклад, йдеться про чеську штурмову гвинтівку CZ Bren 2. Вона вирізняється ергономічністю, меншою вагою та модульною конструкцією, що робить її конкурентною альтернативою автомату Калашнико

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови08.05.25, 11:51 • 19058 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаТехнології
Україна
Brent
$61.78
Bitcoin
$99,793.20
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$35.19
Золото
$3,337.35
Ethereum
$1,940.60