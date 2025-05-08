Сили оборони України отримають нові помпові рушниці: Міноборони допустило до експлуатації три модифікації
Київ • УНН
Міноборони офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації три модифікації гладкоствольних помпових рушниць 12 калібру. Вони призначені для виконання широкого спектра тактичних завдань.
Сили оборони України поповнять арсенал трьома модифікаціями вітчизняних гладкоствольних помпових рушниць. Міністерство оборони офіційно кодифікувало ці зразки та допустило їх до експлуатації. Про це повідомили на сайті міністерства, пише УНН.
Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони відразу три модифікації гладкоствольних помпових рушниць вітчизняного виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки
За інформацією, нові вітчизняні помпові рушниці 12 калібру призначені для виконання широкого спектра тактичних завдань.
В такій зброї використовується патрони із довжиною гільзи 76 міліметрів, які можуть споряджатися кулями чи дробом.
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Зброя вирізняється ефективністю, зокрема у ближньому бою, простотою в експлуатації та надійністю. Такі стволи дуже доречні для піхотинців (як допоміжна зброя) у бою в щільній міській забудові чи вузькому окопі. Крім того, у російсько-українській війні помпові рушниці також демонструють ефективність як засіб протидії ворожим дронам-камікадзе. Споряджена набоями з дробом рушниця активно застосовується для знищення БпЛА на малій відстані, особливо під час їхнього заходу на ціль
До того ж, як зазначили в МОУ українські помповики компактні, оснащені рейками Пікатінні для монтування допоміжного приладдя: ручок перенесення вогню, коліматорних прицілів, ліхтарів, лазерних цілевказівників тощо.
Компактність зброї забезпечується складними або телескопічними прикладами, які регулюються під анатомічні параметри стрільця
Також в Міноборони додали, що в Україні почали за ліцензією серійно виробляти стрілецьку зброю західних моделей. Наприклад, йдеться про чеську штурмову гвинтівку CZ Bren 2. Вона вирізняється ергономічністю, меншою вагою та модульною конструкцією, що робить її конкурентною альтернативою автомату Калашнико
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