До Дня піхотинця у МЗС відкрили виставку сучасної зброї та арт-інсталяцію: фото

До Дня піхоти Збройних сил України в будівлі Міністерства закордонних справ України відкрили арт-інсталяцію, присвячену українським воїнам, а також виставку новітніх зразків озброєння і військової техніки вітчизняного виробництва, передає кореспондент УНН.

Захід відвідали представники дипломатичного корпусу, військовослужбовці, а також керівництво оборонного сектору.

Зокрема, на відкритті був присутній міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який виступив з промовою.

Сибіга зазначив, що відкриття арт-інсталяції в МЗС має символічне значення. Адже тепер кожен іноземний гість, який відвідуватиме міністерство, матиме можливість з перших хвилин перебування відчути атмосферу воюючої країни, яка щодня бореться за своє виживання і свободу.

Також на заході виступив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, який наголосив на зростанні спроможності оборонної промисловості України.

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Починали ми цю війну з спроможності виробництва 1 млрд доларів озброєння військової техніки на протязі року. На сьогодні на цей рік ми маємо вже спроможності обрати озброєння військової техніки більше ніж на 35 млрд доларів. На сьогодні 40% у руках наших воїнів, українських воїнів, це зброя українського виробництва

Сметанін також приєднався до слів Сибіга та додав, що нинішня виставка — це можливість уперше продемонструвати партнерам і потенційним інвесторам досягнення українського оборонно-промислового комплексу, здобуті за останні три роки. Він підкреслив, що саме МЗС і Офіс Президента першими зустрічають іноземні делегації, і важливо, щоб ті бачили реальні результати української інженерної думки.

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