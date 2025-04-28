Україна швидко нарощує виробництво дронів для оборони та ударів по рф - ISW

Україна значно посилила можливості безпілотників у поєднанні з традиційними можливостями, щоб запобігти атакам росії через лінію фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Зазначається, що Україна продемонструвала здатність швидко нарощувати вітчизняне виробництво безпілотників і закуповувати зарубіжні БпЛА, що сприяє обороні лінії фронту, а також веде тривалу кампанію ударів великої дальності, спрямовану проти російських критично важливих енергетичних і оборонних промислових об’єктів глибоко на території росії, що порушує та погіршує виробництво та матеріально-технічне забезпечення російської армії.

Як українські, так і російські сили частіше використовують волоконно-оптичні безпілотники для ударів по позиціях один одного, а протягом останніх кількох місяців успішно використовували FPV для перехоплення великих розвідувальних безпілотників - констатують аналітики.

Вони також спостерігають швидкі темпи, з якими Україні та росії вдалося концептуалізувати, розгорнути та впровадити майже безперервні технологічні інновації та тактику, скориговану на полі бою, для оптимізації бойової динаміки.

Українські та російські збройні сили впроваджують нові адаптації протягом місяців, а не років, і постійно експериментують, посилюючи цикл зворотнього зв’язку все більшої залежності від технологій і тактичних інновацій для збереження переваг на полі бою - вказують в ISW.

Аналітики роблять висновок, що інновації та оперативні концепції, які формуються в Україні, "створять основу для майбутнього війни".

Нагадаємо

З початку 2025 року і до кінця квітня Україна отримає 400 тисяч боєприпасів завдяки так званій "чеській ініціативі". Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Вона нагадала, що минулого року її країна надала Україні близько 1,5 млн одиниць артилерійських боєприпасів різного калібру. Цього року, за її словами, фінансування нових закупівель забезпечено орієнтовно до осені.

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