Зеленський заявив, що в України немає достатньо зброї, щоб силою повернути контроль над Кримом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погоджується з президентом США Дональдом Трампом, що в України немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над Кримом, але є інші шляхи, які можуть це забезпечити, передає УНН.

Казати, що в нас немає немає армії - це не правильно. Я погоджуюся з президентом Трампом, що в України немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим. Але у нас є можливості санкційні. У світу є можливості. Інший економічний тиск, дипломатичний тиск, щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню. Саме таке наше бачення - сказав Зеленський.

Трамп заявив, що повернути Крим буде важко

Він наголосив, що безумовне припинення вогню можливості говорити про все, і Україна готова до будь-якого формату переговорів, але після реального сигналу, що росія готова щодо закінчення війни.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасово окупований півострів Крим залишаться під контролем росії, та додав, що Президент України Володимир Зеленський це розуміє.