Зеленский заявил, что у Украины нет достаточно оружия, чтобы силой вернуть контроль над Крымом
Киев • УНН
Зеленский заявил о согласии с Трампом, что Украине не хватает оружия для возвращения Крыма военным путем. Он подчеркнул возможности санкций и дипломатического давления.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, что у Украины недостаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над Крымом, но есть другие пути, которые могут это обеспечить, передает УНН.
Говорить, что у нас нет армии - это не правильно. Я согласен с президентом Трампом, что у Украины недостаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым. Но у нас есть возможности санкционные. У мира есть возможности. Другое экономическое давление, дипломатическое давление, чтобы говорить это, обсуждать территориальные вопросы, но только после полного безусловного прекращения огня. Именно такое наше видение
Трамп заявил, что вернуть Крым будет трудно24.04.25, 22:55 • 4304 просмотра
Он подчеркнул, что безусловное прекращение огня возможности говорить обо всем, и Украина готова к любому формату переговоров, но после реального сигнала, что россия готова к окончанию войны.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что временно оккупированный полуостров Крым останется под контролем россии, и добавил, что Президент Украины Владимир Зеленский это понимает.