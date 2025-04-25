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Зеленский заявил, что у Украины нет достаточно оружия, чтобы силой вернуть контроль над Крымом

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Зеленский заявил о согласии с Трампом, что Украине не хватает оружия для возвращения Крыма военным путем. Он подчеркнул возможности санкций и дипломатического давления.

Зеленский заявил, что у Украины нет достаточно оружия, чтобы силой вернуть контроль над Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, что у Украины недостаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над Крымом, но есть другие пути, которые могут это обеспечить, передает УНН.

Говорить, что у нас нет армии - это не правильно. Я согласен с президентом Трампом, что у Украины недостаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым. Но у нас есть возможности санкционные. У мира есть возможности. Другое экономическое давление, дипломатическое давление, чтобы говорить это, обсуждать территориальные вопросы, но только после полного безусловного прекращения огня. Именно такое наше видение 

- сказал Зеленский.

Трамп заявил, что вернуть Крым будет трудно24.04.25, 22:55 • 4304 просмотра

Он подчеркнул, что безусловное прекращение огня возможности говорить обо всем, и Украина готова к любому формату переговоров, но после реального сигнала, что россия готова к окончанию войны.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что временно оккупированный полуостров Крым останется под контролем россии, и добавил, что Президент Украины Владимир Зеленский это понимает.

Павел Башинский

Павел Башинский

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