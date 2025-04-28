Украина быстро наращивает производство дронов для обороны и ударов по рф - ISW

Украина значительно усилила возможности беспилотников в сочетании с традиционными возможностями, чтобы предотвратить атаки россии через линию фронта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Украина продемонстрировала способность быстро наращивать отечественное производство беспилотников и закупать зарубежные БПЛА, что способствует обороне линии фронта, а также ведет длительную кампанию ударов большой дальности, направленную против российских критически важных энергетических и оборонных промышленных объектов глубоко на территории россии, что нарушает и ухудшает производство и материально-техническое обеспечение российской армии.

Как украинские, так и российские силы чаще используют волоконно-оптические беспилотники для ударов по позициям друг друга, а в течение последних нескольких месяцев успешно использовали FPV для перехвата крупных разведывательных беспилотников - констатируют аналитики.

Они также наблюдают быстрые темпы, с которыми Украине и россии удалось концептуализировать, развернуть и внедрить почти непрерывные технологические инновации и тактику, скорректированную на поле боя, для оптимизации боевой динамики.

Украинские и российские вооруженные силы внедряют новые адаптации в течение месяцев, а не лет, и постоянно экспериментируют, усиливая цикл обратной связи все большей зависимости от технологий и тактических инноваций для сохранения преимуществ на поле боя - указывают в ISW.

Аналитики делают вывод, что инновации и оперативные концепции, формирующиеся в Украине, "создадут основу для будущего войны".

Напомним

С начала 2025 года и до конца апреля Украина получит 400 тысяч боеприпасов благодаря так называемой "чешской инициативе". Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова. Она напомнила, что в прошлом году ее страна предоставила Украине около 1,5 млн единиц артиллерийских боеприпасов разного калибра. В этом году, по ее словам, финансирование новых закупок обеспечено ориентировочно до осени.

Зеленский заявил, что у Украины нет достаточно оружия, чтобы силой вернуть контроль над Крымом