Ко Дню пехотинца в МИД открыли выставку современного оружия и арт-инсталляцию: фото
Киев • УНН
В МИД Украины открылась выставка оружия отечественного производства и арт-инсталляция ко Дню пехоты. Сметанин заявил о росте способности оборонной промышленности до 35 млрд долларов.
Ко Дню пехоты Вооруженных сил Украины в здании Министерства иностранных дел Украины открыли арт-инсталляцию, посвященную украинским воинам, а также выставку новейших образцов вооружения и военной техники отечественного производства, передает корреспондент УНН.
Детали
Мероприятие посетили представители дипломатического корпуса, военнослужащие, а также руководство оборонного сектора.
В частности, на открытии присутствовал министр иностранных дел Андрей Сибига, который выступил с речью.
Сибига отметил, что открытие арт-инсталляции в МИД имеет символическое значение. Ведь теперь каждый иностранный гость, который будет посещать министерство, будет иметь возможность с первых минут пребывания почувствовать атмосферу воюющей страны, которая ежедневно борется за свое выживание и свободу.
Также на мероприятии выступил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, который отметил рост способности оборонной промышленности Украины.
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Начинали мы эту войну со способности производства 1 млрд долларов вооружения военной техники в течение года. На сегодня на этот год мы имеем уже возможности выбрать вооружение военной техники более чем на 35 млрд долларов. На сегодня 40% в руках наших воинов, украинских воинов, это оружие украинского производства
Сметанин также присоединился к словам Сибиги и добавил, что нынешняя выставка — это возможность впервые продемонстрировать партнерам и потенциальным инвесторам достижения украинского оборонно-промышленного комплекса, полученные за последние три года. Он подчеркнул, что именно МИД и Офис Президента первыми встречают иностранные делегации, и важно, чтобы те видели реальные результаты украинской инженерной мысли.
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