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Ко Дню пехотинца в МИД открыли выставку современного оружия и арт-инсталляцию: фото

Киев • УНН

 • 1952 просмотра

В МИД Украины открылась выставка оружия отечественного производства и арт-инсталляция ко Дню пехоты. Сметанин заявил о росте способности оборонной промышленности до 35 млрд долларов.

Ко Дню пехотинца в МИД открыли выставку современного оружия и арт-инсталляцию: фото

Ко Дню пехоты Вооруженных сил Украины в здании Министерства иностранных дел Украины открыли арт-инсталляцию, посвященную украинским воинам, а также выставку новейших образцов вооружения и военной техники отечественного производства, передает корреспондент УНН.

Детали

Мероприятие посетили представители дипломатического корпуса, военнослужащие, а также руководство оборонного сектора.

В частности, на открытии присутствовал министр иностранных дел Андрей Сибига, который выступил с речью.

Сибига отметил, что открытие арт-инсталляции в МИД имеет символическое значение. Ведь теперь каждый иностранный гость, который будет посещать министерство, будет иметь возможность с первых минут пребывания почувствовать атмосферу воюющей страны, которая ежедневно борется за свое выживание и свободу.

Также на мероприятии выступил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, который отметил рост способности оборонной промышленности Украины.

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны03.05.25, 09:01 • 240455 просмотров

Начинали мы эту войну со способности производства 1 млрд долларов вооружения военной техники в течение года. На сегодня на этот год мы имеем уже возможности выбрать вооружение военной техники более чем на 35 млрд долларов. На сегодня 40% в руках наших воинов, украинских воинов, это оружие украинского производства

- заявил Сметанин.

Сметанин также присоединился к словам Сибиги и добавил, что нынешняя выставка — это возможность впервые продемонстрировать партнерам и потенциальным инвесторам достижения украинского оборонно-промышленного комплекса, полученные за последние три года. Он подчеркнул, что именно МИД и Офис Президента первыми встречают иностранные делегации, и важно, чтобы те видели реальные результаты украинской инженерной мысли.

Лучшие инвестиции в Украину - это инвестиции в оборонно-промышленный комплекс. Это инвестиции в безопасность

- отметил министр.

Украина быстро наращивает производство дронов для обороны и ударов по рф - ISW28.04.25, 02:58 • 12681 просмотр

Алина Волянская

Алина Волянская

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