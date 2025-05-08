Силы обороны Украины получат новые помповые ружья: Минобороны допустило к эксплуатации три модификации
Киев • УНН
Минобороны официально кодифицировало и допустило к эксплуатации три модификации гладкоствольных помповых ружей 12 калибра. Они предназначены для выполнения широкого спектра тактических задач.
Силы обороны Украины пополнят арсенал тремя модификациями отечественных гладкоствольных помповых ружей. Министерство обороны официально кодифицировало эти образцы и допустило их к эксплуатации. Об этом сообщили на сайте министерства, пишет УНН.
Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны сразу три модификации гладкоствольных помповых ружей отечественного производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники
По информации, новые отечественные помповые ружья 12 калибра предназначены для выполнения широкого спектра тактических задач.
В таком оружии используются патроны с длиной гильзы 76 миллиметров, которые могут снаряжаться пулями или дробью.
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Оружие отличается эффективностью, в частности в ближнем бою, простотой в эксплуатации и надежностью. Такие стволы очень уместны для пехотинцев (как вспомогательное оружие) в бою в плотной городской застройке или узком окопе. Кроме того, в российско-украинской войне помповые ружья также демонстрируют эффективность как средство противодействия вражеским дронам-камикадзе. Снаряженное патронами с дробью ружье активно применяется для уничтожения БПЛА на малом расстоянии, особенно во время их захода на цель
К тому же, как отметили в МОУ украинские помповики компактны, оснащены рейками Пикатинни для монтажа вспомогательных принадлежностей: ручек переноса огня, коллиматорных прицелов, фонарей, лазерных целеуказателей и т.д.
Компактность оружия обеспечивается сложными или телескопическими прикладами, которые регулируются под анатомические параметры стрелка
Также в Минобороны добавили, что в Украине начали по лицензии серийно производить стрелковое оружие западных моделей. Например, речь идет о чешской штурмовой винтовке CZ Bren 2. Она отличается эргономичностью, меньшим весом и модульной конструкцией, что делает ее конкурентной альтернативой автомату Калашникова
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