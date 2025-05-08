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Силы обороны Украины получат новые помповые ружья: Минобороны допустило к эксплуатации три модификации

Киев • УНН

 • 4294 просмотра

Минобороны официально кодифицировало и допустило к эксплуатации три модификации гладкоствольных помповых ружей 12 калибра. Они предназначены для выполнения широкого спектра тактических задач.

Силы обороны Украины получат новые помповые ружья: Минобороны допустило к эксплуатации три модификации

Силы обороны Украины пополнят арсенал тремя модификациями отечественных гладкоствольных помповых ружей. Министерство обороны официально кодифицировало эти образцы и допустило их к эксплуатации. Об этом сообщили на сайте министерства, пишет УНН.

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны сразу три модификации гладкоствольных помповых ружей отечественного производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники

- сообщает МОУ.

По информации, новые отечественные помповые ружья 12 калибра предназначены для выполнения широкого спектра тактических задач.

В таком оружии используются патроны с длиной гильзы 76 миллиметров, которые могут снаряжаться пулями или дробью. 

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Оружие отличается эффективностью, в частности в ближнем бою, простотой в эксплуатации и надежностью. Такие стволы очень уместны для пехотинцев (как вспомогательное оружие) в бою в плотной городской застройке или узком окопе. Кроме того, в российско-украинской войне помповые ружья также демонстрируют эффективность как средство противодействия вражеским дронам-камикадзе. Снаряженное патронами с дробью ружье активно применяется для уничтожения БПЛА на малом расстоянии, особенно во время их захода на цель

- говорится в сообщении.

К тому же, как отметили в МОУ украинские помповики компактны, оснащены рейками Пикатинни для монтажа вспомогательных принадлежностей: ручек переноса огня,  коллиматорных прицелов, фонарей, лазерных целеуказателей и т.д. 

Компактность оружия обеспечивается сложными или телескопическими прикладами, которые регулируются под анатомические параметры стрелка

-сообщает министерство.

Также в Минобороны добавили, что в Украине начали по лицензии серийно производить стрелковое оружие западных моделей. Например, речь идет о чешской штурмовой винтовке CZ Bren 2. Она отличается эргономичностью, меньшим весом и модульной конструкцией, что делает ее конкурентной альтернативой автомату Калашникова

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Алина Волянская

Алина Волянская

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