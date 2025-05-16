"Для врага будет очень больно": украинский БПЛА "Веспа-15" принят на вооружение ВСУ

Министерство обороны Украины допустило к использованию в ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Как заявили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, взрывное "жало" украинской "Веспы" имеет следующие характеристики:

бьет на десятки километров;

имеет мощную боевую нагрузку;

устойчив к вражеским средствам РЭБ;

поражает технику, укрытия и живую силу;

работает днем и ночью.

Название "веспа" с итальянского – "оса", и это действительно больно для врага – заявили в Минобороны.

Напомним

Минобороны Украины с начала 2025 года кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках более 50 образцов автотехники. Более 60 процентов из них – украинского производства.