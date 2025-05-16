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Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и россии
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Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и россии

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"Для врага будет очень больно": украинский БПЛА "Веспа-15" принят на вооружение ВСУ

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Минобороны Украины допустило к использованию в ВСУ новый ударный дрон "Веспа-15", который поражает технику и живую силу врага днем и ночью, а также устойчив к средствам РЭБ.

"Для врага будет очень больно": украинский БПЛА "Веспа-15" принят на вооружение ВСУ

Министерство обороны Украины допустило к использованию в ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Как заявили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, взрывное "жало" украинской "Веспы" имеет следующие характеристики:

  • бьет на десятки километров;
    • имеет мощную боевую нагрузку;
      • устойчив к вражеским средствам РЭБ;
        • поражает технику, укрытия и живую силу;
          • работает днем и ночью.

            Название "веспа" с итальянского – "оса", и это действительно больно для врага

            – заявили в Минобороны.

            Напомним

            Минобороны Украины с начала 2025 года кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках более 50 образцов автотехники. Более 60 процентов из них – украинского производства.

            Евгений Устименко

            Евгений Устименко

            ВойнаТехнологии
            Министерство обороны Украины
            Украина
            Беспилотный летательный аппарат
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