"Для врага будет очень больно": украинский БПЛА "Веспа-15" принят на вооружение ВСУ
Киев • УНН
Минобороны Украины допустило к использованию в ВСУ новый ударный дрон "Веспа-15", который поражает технику и живую силу врага днем и ночью, а также устойчив к средствам РЭБ.
Министерство обороны Украины допустило к использованию в ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Детали
Как заявили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, взрывное "жало" украинской "Веспы" имеет следующие характеристики:
- бьет на десятки километров;
- имеет мощную боевую нагрузку;
- устойчив к вражеским средствам РЭБ;
- поражает технику, укрытия и живую силу;
- работает днем и ночью.
Название "веспа" с итальянского – "оса", и это действительно больно для врага
Напомним
Минобороны Украины с начала 2025 года кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках более 50 образцов автотехники. Более 60 процентов из них – украинского производства.