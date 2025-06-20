Создана группировка Сил беспилотных систем ВС Украины
Киев • УНН
В Украине создана новая группировка Сил беспилотных систем ВСУ, объединяющая все воинские части СБС и Линии Дронов под единым командованием. Это должно обеспечить унифицированные подходы и системное боевое применение БПЛА, большинство подразделений уже выполняют боевые задачи под руководством Роберта "Мадяра" Бровди.
В целях более эффективного управления и адаптации к современным вызовам войны создана новая группировка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем ВС Украины.
Детали
В сообщении говорится, что новая группировка объединяет все воинские части СБС и Линии Дронов.
Впервые эти подразделения будут функционировать в рамках единой командной вертикали. Как отмечается, "впервые подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления – с определенной структурой, четким взаимодействием и общим видением тактики применения БПЛА".
В ведомстве отметили, что такой подход позволит достичь более высокого уровня слаженности.
Это обеспечит внедрение унифицированных подходов, слаженность действий и более системное боевое применение беспилотных систем
По официальным данным, большинство подразделений новосозданной группировки уже задействованы в выполнении боевых задач.
Большинство подразделений новосозданной группировки уже эффективно выполняют боевые задачи
Командование новосозданной структурой осуществляет командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.
Дополнительно
В сообщении указано, что создание этой группировки является частью более широкой реформы.
Это один из ключевых этапов в рамках реализации 100-дневного плана развития СБС
Также отмечается, что новая структура является предпосылкой для масштабного использования дронов на поле боя.
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