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Создана группировка Сил беспилотных систем ВС Украины

Киев • УНН

 • 248 просмотра

В Украине создана новая группировка Сил беспилотных систем ВСУ, объединяющая все воинские части СБС и Линии Дронов под единым командованием. Это должно обеспечить унифицированные подходы и системное боевое применение БПЛА, большинство подразделений уже выполняют боевые задачи под руководством Роберта "Мадяра" Бровди.

Создана группировка Сил беспилотных систем ВС Украины

В целях более эффективного управления и адаптации к современным вызовам войны создана новая группировка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем ВС Украины.

Детали

В сообщении говорится, что новая группировка объединяет все воинские части СБС и Линии Дронов.

Впервые эти подразделения будут функционировать в рамках единой командной вертикали. Как отмечается, "впервые подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления – с определенной структурой, четким взаимодействием и общим видением тактики применения БПЛА".

В ведомстве отметили, что такой подход позволит достичь более высокого уровня слаженности.

Это обеспечит внедрение унифицированных подходов, слаженность действий и более системное боевое применение беспилотных систем

 – говорится в сообщении.

По официальным данным, большинство подразделений новосозданной группировки уже задействованы в выполнении боевых задач.

Большинство подразделений новосозданной группировки уже эффективно выполняют боевые задачи

 – уточнили в СБС.

Командование новосозданной структурой осуществляет командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Дополнительно

В сообщении указано, что создание этой группировки является частью более широкой реформы.

Это один из ключевых этапов в рамках реализации 100-дневного плана развития СБС

– подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что новая структура является предпосылкой для масштабного использования дронов на поле боя.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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