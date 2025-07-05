На Сумщине у врага тактика малых штурмовых групп, но это не дает результатов, которые бы он ожидал - ГПСУ

Армия России в Сумской области применяет тактику малых штурмовых групп, но эта тактика за последнее время не дает противнику достичь тех результатов, которые он ожидал бы, - зайти максимально глубоко на территорию Украины. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Если говорить о всей протяженности границы с Россией в пределах Сумской области, а в который раз могу напомнить, что это около 550 км, то только на таком небольшом отрезке, это в пределах Хотинской и Юнаковской громад, враг применяет тактику малых штурмовых групп, но эта тактика за последнее время не дает противнику достичь тех результатов, которые он ожидал бы, - зайти максимально глубоко на территорию нашей страны, захватить приграничье нашего государства - сказал Демченко.

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Он отметил, что в пределах Сумщины по врагу наносят огневое поражение, и на этом направлении он несет большие потери.

"Ежедневно это десятки убитыми, десятки ранеными. Это только результат в полосах обороны ГПСУ, которые также здесь находятся вместе с подразделениями ВСУ", - добавил Демченко.

Напомним

В течение минувших суток на фронте зафиксировано 183 боестолкновения. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.