В Днепропетровской области боев с врагом не происходит - ОСГВ "Хортица"

В настоящее время боев с российскими оккупантами в Днепропетровской области не происходит. Бои идут в Донецкой области. Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

В Днепропетровской области боев с врагом не происходит. Бои происходят в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской области - сказал Трегубов.

Детали

Он отметил, что россия слишком хотела вбросить в информационное пространство информацию о том, что бои уже идут в Днепропетровской области.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 183 боестолкновения. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

На Сумщине у врага тактика малых штурмовых групп, но это не дает результатов, которые бы он ожидал - ГПСУ