В Днепропетровской области боев с врагом не происходит - ОСГВ "Хортица"
Киев • УНН
Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что бои с российскими оккупантами происходят на Донетчине, а не на Днепропетровщине. Россия пыталась распространить дезинформацию о боях в Днепропетровской области.
В настоящее время боев с российскими оккупантами в Днепропетровской области не происходит. Бои идут в Донецкой области. Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.
В Днепропетровской области боев с врагом не происходит. Бои происходят в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской области
Детали
Он отметил, что россия слишком хотела вбросить в информационное пространство информацию о том, что бои уже идут в Днепропетровской области.
Напомним
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 183 боестолкновения. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.
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