Україна втратила бал у рейтингу сприйняття корупції: Transparency International назвала серед причин скандальне призначення голови АРМА

Україна втратила один бал у Індексі сприйняття корупції (CPI) за 2024 рік, отримавши 35 балів зі 100 можливих. Це перший негативний сигнал після зростання рейтингу на три бали у 2023 році. Однією з причин погіршення індексу, на думку експертів Transparency International Ukraine, є скандальне призначення Олени Думи головою Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), пише УНН.

Показник України в CPI–2024 має стати сигналом для влади про те, що в країні активізувалися негативні тренди на шляху до зниження рівня корупції, які надалі помітно впливають на сприйняття країни. І для подолання цих перешкод недостатньо точкових декларативних оновлень — необхідно впровадити системні зміни в підходах до управління країною. Якщо цього не зробити, далі може бути гірше - зазначив виконавчий директор TI Ukraine Андрій Боровик.

Конкурс на посаду голови АРМА відбувся влітку 2023 року, і одразу ж викликав шквал критики з боку антикорупційної спільноти. Олена Дума, яка до цього не мала досвіду роботи в сфері управління арештованими активами, отримала посаду попри застереження експертів та громадських організацій.

Після призначення Думи ситуація лише загострилася. АРМА неодноразово потрапляло у скандали, а аудит Рахункової палати показав, що 80% активів, які агентство мало передати в управління, залишилися без належного розпорядника. Водночас журналісти та антикорупційні організації неодноразово фіксували неконкурентні конкурси та непрозорість у прийнятті рішень.

Індекс CPI формується на основі оцінок експертів та міжнародних організацій, які аналізують рівень корупції в державному секторі. Погіршення позицій України у рейтингу відображає те, що в очах міжнародних партнерів реальні зміни в боротьбі з корупцією відстають від заяв та обіцянок.

У Transparency International наголосили, що саме якісне виконання Україною зобов’язань та рекомендацій, викладених у трьох ключових документах - Ukraine Facility Plan, Звіту про розширення ЄС щодо України, програмі МВФ в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) - стане справжньою основою для посилення держави, у тому числі й у сфері боротьби з корупцією. Як додали антикорупційні експерти, згідно з цими документами, у 2025 році Україна має серед іншого прийняти закон про комплексну реформу АРМА.