Україна втратила бал у рейтингу сприйняття корупції: Transparency International назвала серед причин скандальне призначення голови АРМА

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 26829 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 75687 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 130987 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189667 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152702 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142099 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119500 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108637 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103131 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 149401 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 52319 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 84583 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 100161 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 47138 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 94989 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 149401 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 148327 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 281780 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 310491 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 246238 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 11 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 9979 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 47124 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 74102 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 114311 перегляди
Актуальне
Україна втратила бал у рейтингу сприйняття корупції: Transparency International назвала серед причин скандальне призначення голови АРМА

Україна втратила бал у рейтингу сприйняття корупції: Transparency International назвала серед причин скандальне призначення голови АРМА

Київ • УНН

 • 243527 перегляди

Україна отримала 35 балів зі 100 у Індексі сприйняття корупції за 2024 рік, втративши один бал порівняно з минулим роком. Однією з головних причин експерти називають скандальне призначення керівниці АРМА.

Україна втратила один бал у Індексі сприйняття корупції (CPI) за 2024 рік, отримавши 35 балів зі 100 можливих. Це перший негативний сигнал після зростання рейтингу на три бали у 2023 році. Однією з причин погіршення індексу, на думку експертів Transparency International Ukraine, є скандальне призначення Олени Думи головою Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), пише УНН.

Показник України в CPI–2024 має стати сигналом для влади про те, що в країні активізувалися негативні тренди на шляху до зниження рівня корупції, які надалі помітно впливають на сприйняття країни. І для подолання цих перешкод недостатньо точкових декларативних оновлень — необхідно впровадити системні зміни в підходах до управління країною. Якщо цього не зробити, далі може бути гірше 

- зазначив виконавчий директор TI Ukraine Андрій Боровик.

Конкурс на посаду голови АРМА відбувся влітку 2023 року, і одразу ж викликав шквал критики з боку антикорупційної спільноти. Олена Дума, яка до цього не мала досвіду роботи в сфері управління арештованими активами, отримала посаду попри застереження експертів та громадських організацій. 

Після призначення Думи ситуація лише загострилася. АРМА неодноразово потрапляло у скандали, а аудит Рахункової палати показав, що 80% активів, які агентство мало передати в управління, залишилися без належного розпорядника. Водночас журналісти та антикорупційні організації неодноразово фіксували неконкурентні конкурси та непрозорість у прийнятті рішень.

Індекс CPI формується на основі оцінок експертів та міжнародних організацій, які аналізують рівень корупції в державному секторі. Погіршення позицій України у рейтингу відображає те, що в очах міжнародних партнерів реальні зміни в боротьбі з корупцією відстають від заяв та обіцянок.

У Transparency International наголосили, що саме якісне виконання Україною зобов’язань та рекомендацій, викладених у трьох ключових документах - Ukraine Facility Plan, Звіту про розширення ЄС щодо України, програмі МВФ в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) - стане справжньою основою для посилення держави, у тому числі й у сфері боротьби з корупцією. Як додали антикорупційні експерти, згідно з цими документами, у 2025 році Україна має серед іншого прийняти закон про комплексну реформу АРМА.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаПублікації
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами