Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла один балл в Индексе восприятия коррупции (CPI) за 2024 год, получив 35 баллов из 100 возможных. Это первый негативный сигнал после роста рейтинга на три балла в 2023 году. Одной из причин ухудшения индекса, по мнению экспертов Transparency International Ukraine, является скандальное назначение Елены Думы главой Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), пишет УНН.

Показатель Украины в CPI-2024 должен стать сигналом для власти о том, что в стране активизировались негативные тренды на пути к снижению уровня коррупции, которые в дальнейшем заметно влияют на восприятие страны. И для преодоления этих препятствий недостаточно точечных декларативных обновлений - необходимо внедрить системные изменения в подходах к управлению страной. Если этого не сделать, дальше может быть хуже - отметил исполнительный директор TI Ukraine Андрей Боровик.

Конкурс на должность главы АРМА состоялся летом 2023 года, и сразу же вызвал шквал критики со стороны антикоррупционного сообщества. Елена Дума, которая до этого не имела опыта работы в сфере управления арестованными активами, получила должность несмотря на предостережения экспертов и общественных организаций.

После назначения Думы ситуация только обострилась. АРМА неоднократно попадало в скандалы, а аудит Счетной палаты показал, что 80% активов, которые агентство должно было передать в управление, остались без надлежащего распорядителя. В то же время журналисты и антикоррупционные организации неоднократно фиксировали неконкурентные конкурсы и непрозрачность в принятии решений.

Индекс CPI формируется на основе оценок экспертов и международных организаций, которые анализируют уровень коррупции в государственном секторе. Ухудшение позиций Украины в рейтинге отражает то, что в глазах международных партнеров реальные изменения в борьбе с коррупцией отстают от заявлений и обещаний.

В Transparency International подчеркнули, что самое качественное выполнение Украиной обязательств и рекомендаций, изложенных в трех ключевых документах - Ukraine Facility Plan, Отчета о расширении ЕС по Украине, программе МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) - станет настоящей основой для усиления государства, в том числе и в сфере борьбы с коррупцией. Как добавили антикоррупционные эксперты, согласно этим документам, в 2025 году Украина должна среди прочего принять закон о комплексной реформе АРМА.