Невтішні результати аудиту в АРМА повинні стати основою для реформи - Transparency International

"Невтішні" висновки Рахункової палати за результатами аудиту в Агентстві з розшуку і менеджменту активів мають стати основою для реформування цього органу. Про це заявили в Transparency International Ukraine, пише УНН.



Антикорупційні експерти зазначили, що звіт Рахункової палати представили на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради.

Комітет узяв результати аудиту РП до уваги для подальшого реформування Агентства. Зауважимо, що досить невтішні для АРМА результати аудиту можуть бути якісною основою для реформи Агентства з огляду на вимоги Ukraine Facility Plan, - зазначили в TI.

Експерти закликали до проведення відкритого обговорення всіх потенційних ризиків реформування АРМА.

Ми переконані, що серйозні зміни інституту управління арештованими активами повинні відбуватися лише після обговорення всіх потенційних ризиків, щоб на практиці виникло якомога менше проблем, а управління відбувалось прозоро та зі збереженням економічної вартості майна, - заявили в організації.

Водночас, Transparency International підтримало позицію голови антикорупційного комітету Анастасії Радіної про необхідність зробити модель управління активами більш привабливою для бізнесу. Організація також наголошує на важливості запровадження планування перед передачею активів до АРМА.

Додамо

Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами. Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах: недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів; неповні дані про активи у реєстрі; неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

Однак, голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Раніше у Transparency International Ukraine критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Антикорупційні експерти вказували, що досить часто спостерігається "суперечлива комунікація з боку агентства чи його посадових осіб, поєднана з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".