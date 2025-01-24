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Неутешительные результаты аудита в АРМА должны стать основой для реформы - Transparency International

Неутешительные результаты аудита в АРМА должны стать основой для реформы - Transparency International

Киев  •  УНН

 • 9810 просмотра

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Счетная палата провела аудит АРМА и выявила существенные недостатки в управлении арестованными активами. Transparency International призывает к реформированию агентства на основе результатов проверки.

"Неутешительные" выводы Счетной палаты по результатам аудита в Агентстве по розыску и менеджменту активов должны стать основой для реформирования этого органа. Об этом заявили в Transparency International Ukraine, пишет УНН.

Антикоррупционные эксперты отметили, что отчет Счетной палаты представили на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Комитет принял результаты аудита РП во внимание для дальнейшего реформирования Агентства. Заметим, что достаточно неутешительные для АРМА результаты аудита могут быть качественной основой для реформы Агентства, учитывая требования Ukraine Facility Plan,

- отметили в TI.

Эксперты призвали к проведению открытого обсуждения всех потенциальных рисков реформирования АРМА.

Мы убеждены, что серьезные изменения института управления арестованными активами должны происходить только после обсуждения всех потенциальных рисков, чтобы на практике возникло как можно меньше проблем, а управление происходило прозрачно и с сохранением экономической стоимости имущества,

- заявили в организации.

В то же время, Transparency International поддержало позицию главы антикоррупционного комитета Анастасии Радиной о необходимости сделать модель управления активами более привлекательной для бизнеса. Организация также отмечает важность введения планирования перед передачей активов в АРМА.

Добавим

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит "беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности". Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается "противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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