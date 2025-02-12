Transparency International Ukraine про реформу АРМА: важливий крок, але є корупційні ризики

Прийняття у першому читанні законопроєкту щодо комплексної реформи Агентства з розшуку і менеджменту активів є необхідним для подальшого розвитку України, однак без доопрацювання він може залишити серйозні проблеми у системі управління арештованими активами. Про це заявили в Transparency International Ukraine, пише УНН.

Деталі

Сьогодні Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт №12374-д, який має стати основою для комплексної реформи Агентства з розшуку і менеджменту активів. Цей законопроєкт входить до виконання Ukraine Facility Plan з дедлайном до кінця 31 березня.

Антикорупційні експерти наголосили, що прийнятий у першому читанні проєкт закону враховує рекомендації, які Transparency International Ukraine визначали критичними для реформи АРМА.

Водночас, в організації заявили, що документ містить низку проблемних аспектів, які треба врегулювати для якісної реформи агентства:

імовірна низька вмотивованість управителів арештованими активами за нової моделі, а також певні корупційні ризики при компенсації «необхідних витрат», натомість в організації пропонують запровадити систему винагороди управителів з меншою базовою ставкою (1-3 мінімальні зарплати) та більшим відсотком від прибутку (20-25%), зменшивши навантаження на держбюджет;

невиправдане звуження кваліфікаційних вимог до кандидатів на голову АРМА. У ТІ пропонують допускати до конкурсу кандидатів з економічною освітою, адже вимога щодо виключно юридичної освіти не враховує потребу в управлінських та економічних компетенціях для ефективного керівництва агентством;

ускладнена модель управління активами до запровадження нового регулювання, натомість потрібно розробити чіткі кількісні та якісні критерії оцінки ефективності управління для різних типів активів;

відсутність вдосконалення наповнення Єдиного реєстру арештованих активів, адже для ефективного громадського контролю він повинен містити щонайменше дату початку заходів з управління майном та оголошення конкурсу на управителя, істотні умови договору управління (розміру винагороди, гарантованого платежу, а також результати заходів контролю за ефективністю управління активами).

"Transparency International Ukraine рекомендує доопрацювати цей законопроєкт при підготовці до другого читання та забезпечити комплексну розробку змін до КПК України", - наголосили в організації.

Нагадаємо

Експерти і нардепи наголошували, що зміни в процедурі обрання та звільнення керівника Агентства з розшуку і менеджменту активів давно назрілі і правильні. Зважаючи на нещодавній негативний висновок Рахункової палати, ці зміни можуть стати основою для призначення нового очільника в АРМА.

Додамо

Нещодавно чинна голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума отримала "відмінно" за результатами оцінювання службової діяльності у 2024 році. Це означає, що вона не лише збереже свою посаду, а й отримає премію за свої "видатні досягнення".

Однак численні скандали навколо агентства ставлять під сумнів прозорість і ефективність її керівництва. Так, під керівництвом Олени Думи АРМА неодноразово опинялося у центрі гучних скандалів. Одним із останніх стало розслідування щодо можливих фіктивних довідок про інвалідність, які отримували співробітники агентства. Експерти наголошували, що у разі підтвердження звинувачень, це має стати не лише підставою для відставки, а й поштовхом до масштабного перегляду роботи агентства.

Крім того, антикорупційні організації неодноразово критикували агентство за невідповідність європейським стандартам. Вони наголошували на популізмі, суперечливій комунікації та порушенні презумпції невинуватості з боку посадовців АРМА.