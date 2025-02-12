Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Принятие в первом чтении законопроекта о комплексной реформе Агентства по розыску и менеджменту активов необходимо для дальнейшего развития Украины, однако без доработки он может оставить серьезные проблемы в системе управления арестованными активами. Об этом заявили в Transparency International Ukraine, пишет УНН.

Детали

Сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12374-д, который должен стать основой для комплексной реформы Агентства по розыску и менеджменту активов. Этот законопроект входит в выполнение Ukraine Facility Plan с дедлайном до конца 31 марта.

Антикоррупционные эксперты отметили, что принятый в первом чтении проект закона учитывает рекомендации, которые Transparency International Ukraine определяли критическими для реформы АРМА.

В то же время, в организации заявили, что документ содержит ряд проблемных аспектов, которые надо урегулировать для качественной реформы агентства:

вероятна низкая мотивированность управляющих арестованными активами при новой модели, а также определенные коррупционные риски при компенсации «необходимых расходов», зато в организации предлагают ввести систему вознаграждения управляющих с меньшей базовой ставкой (1-3 минимальные зарплаты) и большим процентом от прибыли (20-25%), уменьшив нагрузку на госбюджет;

неоправданное сужение квалификационных требований к кандидатам на главу АРМА. В ТІ предлагают допускать к конкурсу кандидатов с экономическим образованием, ведь требование исключительно юридического образования не учитывает потребность в управленческих и экономических компетенциях для эффективного руководства агентством;

усложнена модель управления активами до введения нового регулирования, зато нужно разработать четкие количественные и качественные критерии оценки эффективности управления для различных типов активов;

отсутствие совершенствования наполнения Единого реестра арестованных активов, ведь для эффективного общественного контроля он должен содержать как минимум дату начала мероприятий по управлению имуществом и объявления конкурса на управляющего, существенные условия договора управления (размера вознаграждения, гарантированного платежа, а также результаты мероприятий контроля за эффективностью управления активами).

"Transparency International Ukraine рекомендует доработать этот законопроект при подготовке ко второму чтению и обеспечить комплексную разработку изменений в УПК Украины", - отметили в организации.

Напомним

Эксперты и нардепы отмечали, что изменения в процедуре избрания и увольнения руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов давно назрели и правильные. Учитывая недавний негативный вывод Счетной палаты, эти изменения могут стать основой для назначения нового руководителя в АРМА.

Добавим

Недавно действующая глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума получила "отлично" по результатам оценки служебной деятельности в 2024 году. Это означает, что она не только сохранит свою должность, но и получит премию за свои "выдающиеся достижения".

Однако многочисленные скандалы вокруг агентства ставят под сомнение прозрачность и эффективность его руководства. Так, под руководством Елены Думы АРМА неоднократно оказывалось в центре громких скандалов. Одним из последних стало расследование о возможных фиктивных справках об инвалидности, которые получали сотрудники агентства. Эксперты отмечали, что в случае подтверждения обвинений, это должно стать не только основанием для отставки, но и толчком к масштабному пересмотру работы агентства.

Кроме того, антикоррупционные организации неоднократно критиковали агентство за несоответствие европейским стандартам. Они отмечали популизм, противоречивую коммуникацию и нарушение презумпции невиновности со стороны должностных лиц АРМА.