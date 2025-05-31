Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°
Київ • УНН
Перші дні червня будуть дощовими, місцями з грозами та градом. Температура повітря сягатиме 28-30° тепла, а на заході очікується зниження до 19-24°.
Перші дні літа в Україні будуть дощовими, а от температура сягне 28-30° тепла, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Синоптики стверджують, у перші три дні червня очікується нестійка погода.
Завтра на південному сході країни, вдень і на Закарпатті й Прикарпатті помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози; 2-3 червня в західних, північних та місцями центральних областях помірні дощі, грози (у північно-західній частині та на Чернігівщині місцями значні дощі, подекуди град, шквали 15-20 м/с); на решті території без опадів
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За даними Укргідрометцентру, вітер очікується північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с.
Температура вночі 11-17°; вдень 22-28°, у вівторок на півдні та сході до 30°, у західних областях зниження до 19-24°.
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