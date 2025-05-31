Тепло та переважно без опадів: якою погодою потішить українців останній день весни
Київ • УНН
31 травня у східних, західних та південно-східних областях України очікуються короткочасні дощі. На решті території без опадів, температура вдень 20-25°.
У суботу, 31 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, у східних областях, на заході та південному сході країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. ... Вдень в Україні 20-25°; в Карпатах ... вдень 14-19°
У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря - 22-24°.
Всесвітній день папуг, Міжнародний день бортпровідника, День веб-дизайнера: що відзначають у світі та Україні 31 травня 31.05.25, 06:20 • 1152 перегляди