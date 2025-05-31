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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
30 травня, 16:58 • 23344 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

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Тепло та переважно без опадів: якою погодою потішить українців останній день весни

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

31 травня у східних, західних та південно-східних областях України очікуються короткочасні дощі. На решті території без опадів, температура вдень 20-25°.

Тепло та переважно без опадів: якою погодою потішить українців останній день весни

У суботу, 31 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у східних областях, на заході та південному сході країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. ... Вдень в Україні 20-25°; в Карпатах ... вдень 14-19°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря - 22-24°.

Всесвітній день папуг, Міжнародний день бортпровідника, День веб-дизайнера: що відзначають у світі та Україні 31 травня 31.05.25, 06:20 • 1152 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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