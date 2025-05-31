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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
30 травня, 16:58 • 21320 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

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Всесвітній день папуг, Міжнародний день бортпровідника, День веб-дизайнера: що відзначають у світі та Україні 31 травня

Київ • УНН

 • 440 перегляди

31 травня - Всесвітній день папуг, професійне свято бортпровідників та веб-дизайнерів. В Україні відзначають День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження.

Всесвітній день папуг, Міжнародний день бортпровідника, День веб-дизайнера: що відзначають у світі та Україні 31 травня

Сьогодні, 31 травня, зоозахисники та любителі дикої природи у багатьох країнах світу можуть долучитися до святкування Всесвітнього дня папуг. Професійне свято відзначають бортпровідники та веб-дизайнери, а в Україні - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження, пише УНН

Всесвітній день папуг

Зоозахисники та любителі дикої природи у багатьох країнах світу можуть долучитися до святкування Всесвітнього дня папуг. За даними орнітологів, нині у світі нараховується близько 370 видів папуг, які зустрічаються в тропічних і субтропічних регіонах по всьому світу. Через знищення людьми екосистем, в яких проживають папуги, та браконьєрство, деякі види цих птахів опинилися на межі зникнення.

Декілька років тому у дикій природі повністю вимерли блакитні папуги Ара.

За вагою папуги діляться на три види: великих - висотою до 1 метра; середніх - масою в 100 грам; дрібних - вагою в 30 грам.

Людську мову здатні наслідувати всього кілька видів папуг. Так, какаду можуть запам'ятати до 40 слів і кілька речень. Лорі відрізняються здатністю відтворення 50 слів і декількох речень. А деякі хвилясті папужки можуть повторити близько 100 слів, але при цьому реченнями говорять рідко.

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків20.03.25, 17:08 • 79182 перегляди

Міжнародний день бортпровідника

Міжнародний день бортпровідника – професійне свято, яке відзначається 31 травня кожного року, щоб відзначити наполегливу працю та відданість бортпровідникам у всьому світі.

Ця подія відзначає вирішальну роль бортпровідників у забезпеченні безпеки, комфорту та добробуту пасажирів під час авіаперельоту. Це день визнання унікальних навичок і відповідальності цих людей: починаючи від надання інструкцій з техніки безпеки та екстреної допомоги до надання виняткового обслуговування клієнтів і забезпечення комфорту під час тривалих рейсів. Борпровідники роблять все можливе, щоб забезпечити легку та приємну подорож для пасажирів.

У Південній Кореї розбився літак ВМС: що відомо29.05.25, 09:27 • 2768 переглядiв

День веб-дизайнера 

Також сьогодні відзначається День веб-дизайнера, який присвячений визнанню внеску та досягнень веб-дизайнерів усього світу. Веб-дизайнери – митці та майстри, що створюють привабливі і зручні веб-сайти. Це день про їхні креативність, технічні навички та здатність формувати цифровий простір.

Також ця подія спонукає до демонстрації останніх тенденцій і досягнень у веб-дизайні та надихає дизайнерів-початківців продовжувати свою активність у цій динамічній сфері.

Opera представила Neon - новий браузер з інтегрованими агентами ШІ для кодування та ігор28.05.25, 21:26 • 2978 переглядiв

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні

В травні 1999 року тодішній Президент України Леонід Кучма, "враховуючи значний внесок працівників видавничо-поліграфічного комплексу у справу відродження духовності народу, розвиток, науки, культури, освіти, всіх сфер життя суспільства", встановив в України професійне свято - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні, яке відзначається щорічно в останню суботу травня.

Друкарські верстати з’явилися в Україні ще у XV столітті, тому друкова справа має власну давню історію. Витвором книжкового мистецтва була Острозька Біблія, видана у 1581 році. Ця книга стала своєрідним каноном, за яким видавалися релігійні книги не тільки в Україні, але і в сусідніх країнах Європи.

Окупанти на ТОТ проводять “добровільний збір” української літератури - ЦНС28.05.25, 23:47 • 8350 переглядiв

Церковне свято 31 травня - день пам’яті святого мученика Єрмея

Він жив в ІІІ-IV столітті, коли християни зазнавали серйозних переслідувань. Згідно з переказами Єрмея був дуже благочестивою людиною, сповідував християнство і виконував Божу волю.

Його заарештували за віру, але він відмовився зректися Христа. Мужньо Єрмея прийняв всі тортури, не зрадивши своєї віри. За це його було страчено.

Його смерть стала символом незламного духу і відданості Богу.

Павло Башинський

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