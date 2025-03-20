Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків
Київ • УНН
Вчені виявили подібність мозку папуг і людей у контролі мовлення. Це відкриття може допомогти в лікуванні мовних розладів у майбутньому.
Вчені виявили, що мозок хвилястих папуг, відомих своєю здатністю імітувати звуки, напрочуд схожий на мозок людини в контролі мови. Дослідження хвилястих папужок можуть допомогти у майбутньому в лікуванні мовних розладів, вважають вчені.
Передає УНН із посиланням на видання Nature.
Дослідники з Медичного центру Лангоне при Нью-Йоркському університеті виявили, що мозок людей і хвилястих папуг задіяний однаково, коли вони видають звуки. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, показує, що ділянка мозку, яка називається центральним ядром переднього аркопалліума (AAC) у папуг, працює подібно до мовленнєвої моторної кори у людини.
Дослідження проаналізували нейронну активність папуг. А саме:
- нейрони ААС у папуг організовані відповідно до специфічних характеристик звуків, таких як частота і гармонійна структура;
- як і в людському мозку, різні нейронні патерни відповідають різним голосовим елементам.
Відповідна здатність дозволяє папугам гнучко модифікувати і комбінувати звуки, а це, у свою чергу, має фундаментальне значення для вокальної імітації та навчання.
Коли хвилясті папужки видають звуки, певні клітини активізуються залежно від висоти тону - так само, як певні клавіші піаніно відповідають за певні тони. Одні групи клітин відповідають за звуки, схожі на голосні, інші - за приголосні
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Висновок
Відкриття підтверджує гіпотезу про конвергентну еволюцію механізмів контролю мови між людьми та певними птахами. Розуміння птахів також може принести користь людям.
Важливим способом розробки нових методів лікування мовних розладів є пошук тваринних моделей, які пропонують нове розуміння процесів мозку, пов'язаних з мовою. Мозкові процеси, виявлені у папуг, можуть допомогти пояснити механізми комунікативних розладів, від яких страждають мільйони людей
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