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Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Київ • УНН

 • 79148 перегляди

Вчені виявили подібність мозку папуг і людей у контролі мовлення. Це відкриття може допомогти в лікуванні мовних розладів у майбутньому.

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Вчені виявили, що мозок хвилястих папуг, відомих своєю здатністю імітувати звуки, напрочуд схожий на мозок людини в контролі мови. Дослідження хвилястих папужок можуть допомогти у майбутньому в лікуванні мовних розладів, вважають вчені.

Передає УНН із посиланням на видання Nature.

Дослідники з Медичного центру Лангоне при Нью-Йоркському університеті виявили, що мозок людей і хвилястих папуг задіяний однаково, коли вони видають звуки. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, показує, що ділянка мозку, яка називається центральним ядром переднього аркопалліума (AAC) у папуг, працює подібно до мовленнєвої моторної кори у людини.

Дослідження проаналізували нейронну активність папуг. А саме:

  • нейрони ААС у папуг організовані відповідно до специфічних характеристик звуків, таких як частота і гармонійна структура;
    • як і в людському мозку, різні нейронні патерни відповідають різним голосовим елементам.

      Відповідна здатність дозволяє папугам гнучко модифікувати і комбінувати звуки, а це, у свою чергу, має фундаментальне значення для вокальної імітації та навчання.

      Коли хвилясті папужки видають звуки, певні клітини активізуються залежно від висоти тону - так само, як певні клавіші піаніно відповідають за певні тони. Одні групи клітин відповідають за звуки, схожі на голосні, інші - за приголосні

      - пояснюють дослідники Майкл Лонг і Зетіан Ян.

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      Лонг і Янг порівняли здібності папуг зі здібностями зебрових в'юрків. Зеброві зяблики (Taeniopygia) також можуть видавати складні звуки, але, за словами вчених, їм потрібно більше 100 000 спроб, щоб вивчити пісню.

      Висновок

      Відкриття підтверджує гіпотезу про конвергентну еволюцію механізмів контролю мови між людьми та певними птахами. Розуміння птахів також може принести користь людям.

      Важливим способом розробки нових методів лікування мовних розладів є пошук тваринних моделей, які пропонують нове розуміння процесів мозку, пов'язаних з мовою. Мозкові процеси, виявлені у папуг, можуть допомогти пояснити механізми комунікативних розладів, від яких страждають мільйони людей

      - пояснює Майкл Лонг.

      Нагадаємо

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