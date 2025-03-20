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Мозг человека и волнистых попугайчиков имеет идентичный механизм в создании сложных звуков

Киев • УНН

 • 79132 просмотра

Ученые обнаружили сходство мозга попугаев и людей в контроле речи. Это открытие может помочь в лечении речевых расстройств в будущем.

Мозг человека и волнистых попугайчиков имеет идентичный механизм в создании сложных звуков

Ученые обнаружили, что мозг волнистых попугаев, известных своей способностью имитировать звуки, удивительно похож на мозг человека в контроле речи. Исследования волнистых попугайчиков могут помочь в будущем в лечении речевых расстройств, считают ученые.

Передает УНН со ссылкой на издание Nature.

Исследователи из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете обнаружили, что мозг людей и волнистых попугаев задействован одинаково, когда они издают звуки. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что участок мозга, называемый центральным ядром переднего аркопаллиума (AAC) у попугаев, работает подобно речевой моторной коре у человека.

Исследования проанализировали нейронную активность попугаев. А именно:

  • нейроны ААС у попугаев организованы в соответствии со специфическими характеристиками звуков, таких как частота и гармоническая структура;
    • как и в человеческом мозге, различные нейронные паттерны соответствуют различным голосовым элементам.

      Соответствующая способность позволяет попугаям гибко модифицировать и комбинировать звуки, а это, в свою очередь, имеет фундаментальное значение для вокальной имитации и обучения.

      Когда волнистые попугайчики издают звуки, определенные клетки активизируются в зависимости от высоты тона - так же, как определенные клавиши пианино отвечают за определенные тоны. Одни группы клеток отвечают за звуки, похожие на гласные, другие - за согласные

      - объясняют исследователи Майкл Лонг и Зетиан Ян.

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      Лонг и Янг сравнили способности попугаев со способностями зебровых вьюрков. Зебровые зяблики (Taeniopygia) также могут издавать сложные звуки, но, по словам ученых, им нужно больше 100 000 попыток, чтобы выучить песню.

      Вывод

      Открытие подтверждает гипотезу о конвергентной эволюции механизмов контроля речи между людьми и определенными птицами. Понимание птиц также может принести пользу людям.

      Важным способом разработки новых методов лечения речевых расстройств является поиск животных моделей, которые предлагают новое понимание процессов мозга, связанных с речью. Мозговые процессы, обнаруженные у попугаев, могут помочь объяснить механизмы коммуникативных расстройств, от которых страдают миллионы людей

      - объясняет Майкл Лонг.

      Напомним

      В Киевском зоопарке создали спільну экспозицию для индийских дикобразов и нутрий. Животные получают одинаковое меню из овощей, фруктов и витаминов.

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      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

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