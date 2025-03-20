Мозг человека и волнистых попугайчиков имеет идентичный механизм в создании сложных звуков
Киев • УНН
Ученые обнаружили сходство мозга попугаев и людей в контроле речи. Это открытие может помочь в лечении речевых расстройств в будущем.
Ученые обнаружили, что мозг волнистых попугаев, известных своей способностью имитировать звуки, удивительно похож на мозг человека в контроле речи. Исследования волнистых попугайчиков могут помочь в будущем в лечении речевых расстройств, считают ученые.
Передает УНН со ссылкой на издание Nature.
Исследователи из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете обнаружили, что мозг людей и волнистых попугаев задействован одинаково, когда они издают звуки. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что участок мозга, называемый центральным ядром переднего аркопаллиума (AAC) у попугаев, работает подобно речевой моторной коре у человека.
Исследования проанализировали нейронную активность попугаев. А именно:
- нейроны ААС у попугаев организованы в соответствии со специфическими характеристиками звуков, таких как частота и гармоническая структура;
- как и в человеческом мозге, различные нейронные паттерны соответствуют различным голосовым элементам.
Соответствующая способность позволяет попугаям гибко модифицировать и комбинировать звуки, а это, в свою очередь, имеет фундаментальное значение для вокальной имитации и обучения.
Когда волнистые попугайчики издают звуки, определенные клетки активизируются в зависимости от высоты тона - так же, как определенные клавиши пианино отвечают за определенные тоны. Одни группы клеток отвечают за звуки, похожие на гласные, другие - за согласные
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Вывод
Открытие подтверждает гипотезу о конвергентной эволюции механизмов контроля речи между людьми и определенными птицами. Понимание птиц также может принести пользу людям.
Важным способом разработки новых методов лечения речевых расстройств является поиск животных моделей, которые предлагают новое понимание процессов мозга, связанных с речью. Мозговые процессы, обнаруженные у попугаев, могут помочь объяснить механизмы коммуникативных расстройств, от которых страдают миллионы людей
Напомним
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