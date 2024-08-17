Киевский зоопарк открыл две новые авиарии для попугаев ара
Киев • УНН
В Киевском зоопарке построили два новых авиарии для экзотических попугаев ара, переданных волонтерами. Авиарии оснащены навесами, кормушками, качелями и игрушками для реабилитации и социализации птиц.
В Киевском зоопарке построили два новых авиарии для экзотических попугаев ара, которые были переданы волонтерами и проходят реабилитацию и социализацию. Пишет УНН со ссылкой на КГГА.
В КиевЗоо построили два новых авиария для попугаев ара. На этот раз новые дома получили экзотические попугаи - зеленокрылый ара и сине-желтый патриотический ара, которые были переданы в зоопарк волонтерами. После лечения и реабилитации они проходят социализацию.
Новые авиарии оснащены навесами от непогоды, вязанками прутиков для тренировки клювов, разнообразными кормушками и поилками, интерактивными качелями, фонтанчиками и деревянными игрушками. Авиарии расположены во фруктовом саду КиевЗоо.
Напомним
Большая группа волнистых попугайчиков, которые попали в Киевзоо во время войны, переехала на свою новую летнюю фазенду.