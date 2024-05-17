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Із гніздами, канатами та гойдалками: хвилясті папужки у столичному зоопарку переїхали "літню фазенду"

Київ • УНН

 • 110033 перегляди

Велика група врятованих хвилястих папужок переїхала до своєї нової літньої резиденції - просторого вольєру на відкритому повітрі з природними зручностями, такими як гнізда, гілки, мотузки та годівниці, у Київському зоопарку, що сприятиме їхній реабілітації.

Велика група хвилястих папужок, які потрапили до Київзоо під час війни, переїхала на свою нову літню фазенду. У зоопарку показали фото та розповіли про зручності фазенди, передає УНН.

Реабілітація птахів – це складний і довготривалий процес. Адже необхідно не тільки відновити тварину фізично, але й повернути нормальний психологічний стан та соціалізувати до групи собі подібних. Саме для цього і створюються все нові й нові природні авіарії, де птахи перебувають у складі зграй безпосередньо у парку Київзоо – на свіжому повітрі серед зелених кущів та дерев 

- повідомили у столичному зоопарку.

Відомо, що новий авіарій розраховано на комфортне проживання двадцяти хвилястих папужок, для яких облаштовано: гнізда, гілки дерев, канати та гойдалки, присади, годівничка та напувалка. Дно авіарію устелено дерев’яною мульчою.

Врятовані папужки смакують зерновий корм, овочі та фрукти та швидко відновлюють сили у дружній гомінкій зграї. Побачити їх можна у сквері навпроти слоника. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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