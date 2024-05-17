С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"

Большая группа волнистых попугайчиков, которые попали в Киевзоо во время войны, переехала на свою новую летнюю фазенду. В зоопарке показали фото и рассказали об удобствах фазенды, передает УНН.

Реабилитация птиц - это сложный и длительный процесс. Ведь необходимо не только восстановить животное физически, но и вернуть нормальное психологическое состояние и социализировать в группу себе подобных. Именно для этого и создаются все новые и новые природные авиарии, где птицы находятся в составе стай непосредственно в парке Киевзоо - на свежем воздухе среди зеленых кустов и деревьев - сообщили в столичном зоопарке.

Известно, что новый авиарий рассчитан на комфортное проживание двадцати волнистых попугайчиков, для которых обустроены: гнезда, ветви деревьев, канаты и качели, присады, кормушка и поилка. Дно авиария устлано деревянной мульчей.

Спасенные попугайчики смакуют зерновой корм, овощи и фрукты и быстро восстанавливают силы в дружной шумной стае. Увидеть их можно в сквере напротив слоника.