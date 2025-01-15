Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" постоянно обновляется. Но в Украине клиническое руководство по лечению буллезного эпидермолиза от 2016 года до сих пор не пересматривалось, несмотря на требование сделать это в 2019 году. Этот документ ограничивает пациентов в выборе медицинских средств, создавая монополию шведской компании Molnlycke Health Care. Отсутствие обновлений и закрытость рынка вызывают вопросы о коррупционных мотивах и ставят под угрозу качество лечения пациентов. УНН продолжает разбираться в этой ситуации, которая влияет на сотни "людей-бабочек" по всей Украине.

В центре внимания - вопрос, касающийся клинического руководства, ставшего основой монополии на рынке. Еще в 2016 году специальная комиссия утвердила адаптированное клиническое руководство, которое рекомендует использовать для обработки ран "людей-бабочек" исключительно продукцию шведской компании Molnlycke Health Care. Этот документ был составлен на основе рекомендаций и выводов, собранных в 2012 году. Он должен был быть пересмотрен еще в 2019 году, однако этого не произошло. Комиссия более пяти лет не обновляла рекомендации, несмотря на существующий новейший опыт международных коллег, что позволяет предположить наличие коррупционных мотивов в ее бездействии.

Это руководство в 2017 году легло в основу медицинского протокола по лечению пациентов с буллезным эпидермолизом. Таким образом "людей-бабочек" в Украине лишили права выбора медицинских средств для обработки ран, ведь никакого аналога шведским повязкам в документации указано не было.

На основе этой медицинской документации готовится техническое задание для тендеров, которые проводит госпредприятие "Медицинские закупки". Из года в год в техзадании указывается, что должны быть закуплены повязки шведской компании. Одним из главных пунктов в тендерной документации прописано, что повязки должны иметь сертификат о клинических испытаниях. Что выглядит достаточно странно, если учесть международную практику.

Нуждается ли в клинических испытаниях марля?

В распоряжении УНН есть официальная позиция европейского консенсуса по практическим советам по лечению буллезного эпидермолиза от 2021 года, опубликованная Европейской академией дерматологии и венерологии.

Так вот, она советует врачам использовать индивидуальный подход в лечении "людей-бабочек". "Выбор стратегии лечения раны должен учитывать эффективность, предпочтения пациента и экономическую эффективность", - говорится в документе.

Экономическая целесообразность в частности связана с тем, что пациентам с буллезным эпидермолизом в течение жизни приходится использовать множество повязок для обработки ран, и у некоторых производителей, как вот например у Molnlycke Health Care, они очень дорогие.

В то же время европейские врачи в руководстве указали целый ряд производителей повязок, которые могут использоваться при обработке ран пациентов с буллезным эпидермолизом. То есть они дают возможность пациентам выбрать то медицинское средство, которое им больше всего подходит.

Более того, европейцы советуют врачам в случае, если нет возможности использовать специализированные повязки, применять марлю.

Пропитанную парафином марлю (имеется в виду вазелиновое масло или жидкий парафин - ред.) можно использовать, если недоступны современные повязки: их следует менять ежедневно - говорится в установке европейского консенсуса.

Руководство по клинической практике лечения буллезного эпидермолиза новорожденных от 2024 года, опубликованное в British Journal of Dermatology, предлагает аналогичный подход для предотвращения травмирования кожи у детей, которые носят подгузники.

"На раны в области подгузников подстелите мягкую прокладку, пропитанную парафином. Использование пропитанной парафином марли является экономически выгодной альтернативой, поскольку повязки нужно менять при каждой смене подгузников", - говорится в документе.

При этом ни в одном из приведенных документов не говорится о клинических испытаниях, ведь марля в них не нуждается.

Поэтому возникает ряд логичных вопросов относительно ситуации в Украине. Почему ГП "Медицинские закупки" требует от производителей данные о клинических испытаниях повязок? Почему Министерство здравоохранения не видит искусственной монополии производителя? Почему Минздрав не видит, что на рынке давно есть в разы дешевле, не менее качественные повязки, но государство тратит огромные средства на шведские средства? И наконец почему украинских "людей-бабочек" лишают права знать об аналогичных средствах и права их выбирать?

И все это с учетом того, что в украинском адаптированном клиническом руководстве прямо указано, что пациентам необходимо давать право выбора тех средств, которые им лучше подходят.

Добавим

Ранее УНН получил информацию, указывающую на то, что шведская компания Molnlycke Health Care, которая занимает монопольное положение на украинском рынке медицинских повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом, может быть причастна к финансированию общественного союза "Орфанные заболевания Украины", который возглавляет Татьяна Кулеша. Союз фактически стал рупором компании, которая помогает сохранять монополию Molnlycke на рынке медицинских повязок в Украине, и лоббирует ее интересы.

В своих публичных выступлениях Кулеша постоянно подчеркивает, что альтернативы шведским повязкам нет, и защищает продукцию Molnlycke, несмотря на наличие качественных и более дешевых аналогов, которые успешно используются в других странах.

Эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что ситуация вокруг Molnlycke Health Care имеет явные признаки конфликта интересов и коррупционной составляющей. В то же время попытки других производителей предложить альтернативные повязки для государственных тендеров блокируются благодаря влиянию "Орфанных заболеваний Украины" и ее лидера.

Бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что Министерство здравоохранения должно обязательно разобраться в ситуации и сделать все необходимое для обеспечения интересов пациентов. Она подчеркнула, что орфанные заболевания требуют особого внимания, ведь из-за редкости этих болезней у государственных органов может быть недостаточно информации для быстрого реагирования.

Напомним

УНН начал расследование, чтобы выяснить, как шведской компании Molnlycke Health Care, специализирующейся на производстве повязок, удалось создать монополию на украинском рынке. Ведь производитель обеспечил себе безапелляционное доминирование в государственных тендерах для закупки средств по уходу за ранами для больных с буллезным эпидермолизом. На рынок, например, пытаются не допустить в том числе украинского производителя, который предлагает такие же супертонкие повязки, но в четыре раза дешевле. Предварительный анализ в частности выявил возможный конфликт интересов в тендерных закупках через общественный союз, который возглавляет Татьяна Кулеша. В частности, есть обоснованные подозрения считать, что Molnlycke Health Care использует Кулешу для лоббирования собственных повязок.

Справочно: Буллезный эпидермолиз - редкое генетическое заболевание, делающее кожу чрезвычайно хрупкой. Таких больных еще называют люди-бабочки. Даже незначительное механическое воздействие может вызвать образование волдырей, открытых ран и рубцов на их коже. Это нарушение влияет не только на кожу, но и на ногти, волосы, слизистые оболочки. Лечение включает специальный уход за ранами, использование защитных повязок, медикаментозную терапию и хирургическое вмешательство в тяжелых случаях. Из-за значительного влияния на качество жизни пациентов, обеспечение доступа к необходимым средствам ухода является критически важным.